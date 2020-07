Audizione sul Piano Nazionale di ricerca alle commissioni Bilancio Corte dei Conti: Pil peggiore delle stime di governo di almeno 1% L'obiettivo del governo di contenere a -8% l'impatto dello shock della pandemia sul Pil 2020 è "piuttosto ambizioso". Poi: ridurre le aliquote Irpef e rimodulare le aliquote Iva

"La valutazione offerta nel Pnr è che alla marcata contrazione del prodotto della prima metà dell'anno (particolarmente forte nel secondo trimestre), seguirà un apprezzabile recupero". E' quanto si legge nella relazione della Corte dei conti al Programma nazionale di riforma per l'anno 2020, presentata oggi in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio. "I dati più recenti - si legge - non escludono l'ipotesi di un rimbalzo sensibile e, tuttavia, non può tacersi come restino al momento elevate le probabilità che la revisione del quadro macroeconomico che sarà proposta nella Nadef (la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, fondamentale per la nuova stesura delle Legge di Bilancio) di settembre dovrà prevedere un aggiustamento peggiorativo delle principali grandezze, con una ulteriore riduzione della crescita nominale del Pil probabilmente superiore ad un punto percentuale"."Le evidenti problematiche di funzionamento dell'Irpef, a fronte di un processo di ridisegno complessivo del sistema, consiglierebbero, piuttosto, di non escludere tra le opzioni una possibile rimodulazione delle esistenti aliquote Iva e anche alcune ipotesi di riduzione del numero delle aliquote Irpef (attualmente quattro), dalle quali potrebbero derivare alcuni vantaggi di natura amministrativa. Sul punto specifico, il Pnr non esplicita alcuna direzione di revisione". E' quanto sottolinea la Corte dei Conti in occasione dell'audizione nelle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Piano nazionale di riforma e sulla Relazione con cui il governo chiede l'autorizzazione al Parlamento per un nuovo scostamento di bilancio."Ma ciò - sottolinea la magistratura contabile - non riduce la necessità di compiere una scelta netta in merito al ruolo che le due principali imposte del sistema tributario (Irpef e Iva) devono svolgere. In favore di uno spostamento del prelievo dall'Irpef all'Iva, giova ricordare che, nel confronto europeo in Italia il peso dell'Irpef rispetto al Pil è tra i più elevati e quello dell'Iva è invece tra i più bassi. Significa anche che una revisione dell'Iva potrebbe avvenire - modificando opportunamente le aliquote - in assenza di effetti redistributivi indesiderati"."Il Pnr all'esame del Parlamento espone un ampio e complesso quadro delle riforme che il Governo intende avviare nei prossimi anni. Una rete di misure particolarmente complessa entro la quale nel prossimo autunno il Governo dovrà operare scelte impegnative anche in ordine alle priorità". Lo ha detto Ermanno Granelli, presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nel corso dell'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Nella prospettiva di una progressiva uscita dalla fase più acuta della crisi sanitaria ed economica, i provvedimenti da adottare andranno individuati sulla base di scelte strategiche chiare, rifuggendo da logiche adattive volte ad una semplice ricomposizione delle condizioni precedenti alla pandemia" ha aggiunto. "La crisi è destinata a comportare una accelerazione di trasformazioni nei processi di produzione e nell'utilizzo delle innovazioni che, probabilmente, si sarebbero prodotte in un orizzonte temporale più lungo: ciò richiede la disponibilità di infrastrutture di rete che consentano di accedere in ogni parte del Paese a servizi di tipo amministrativo e di apprendimento condotti a distanza". Anche per cogliere le nuove opportunita' nel progetto di transizione alla green economy sara' necessario un forte impegno culturale e progettuale in settori strategici come quello dell'energia e dei trasporti".L'introduzione nel 2019 in Italia del reddito di cittadinanza "si rivela oggi fondamentale strumento per arginare la condizione di povertà di oltre 1,2 milioni di famiglie". Lo scrive la Corte dei Conti nella sintesi dell'audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, notando come il provvedimento "a oltre un anno di distanza dall'approvazione, si conferma in grado di fornire un apprezzabile contributo al contrasto della povertà assoluta, soprattutto nel Mezzogiorno". La Corte suggerisce aggiustamenti in "molti punti di fragilità" del provvedimento, come la distribuzione in base alla numerosità dei nuclei familiari, il trattamento degli extracomunitari e la effettiva possibilità di impiego degli abili al lavoro."Guardando al livello dei pagamenti dal bilancio registrato a inizio luglio e confrontandolo con quello dello stesso periodo dello scorso anno, si può avere una prima misurazione dell'impulso esercitato dalla spesa pubblica. Sul fronte di quella corrente gli esborsi sono cresciuti di oltre 63 miliardi. Diverso, tuttavia, è l'ammontare della variazione registrata: i trasferimenti agli Enti previdenziali crescono di 25,8 miliardi e di 6,5 quelli alle Amministrazioni locali". Lo ha detto Ermanno Granelli, presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nel corso dell'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato."In forte crescita i rimborsi fiscali relativi all'Irap, all'Iva e alle imposte dirette (+18,6 miliardi in più dello stesso periodo del 2019). I trasferimenti correnti alle imprese (il cui stanziamento iniziale è cresciuto di 11,2 miliardi) si son ridotti di 1,6 miliardi" ha aggiunto. "Inferiore alle attese è l'impulso sul fronte della spesa in conto capitale: i maggiori stanziamenti disposti nei primi mesi del 2020 (+15,7 miliardi) si sono tradotti in un aumento di pagamenti per soli 8,5 miliardi". Spiega che "sotto questo profilo, ridotto sembra l'impulso sia dei contributi alle imprese (+5,5 miliardi contro stanziamenti in crescita di 9,6 miliardi) che di quelli ad Amministrazioni pubbliche (centrali e locali), cresciuti di 1 miliardo a fronte dei +2 stanziati. Un aspetto importante nello scenario di finanza pubblica è dato dall'andamento del rapporto debito/Pil: a maggio il debito rispetto a fine 2019 era cresciuto ad oltre 2.500 miliardi con un aumento di circa 98 miliardi".