2020/10/27 15:43

Una vittoria per Trump e repubblicani in uno stato in bilico Usa 2020, la Corte Suprema non allunga il voto postale in Wisconsin

Con una sentenza che ha diviso i giudici (5 a 3), la Corte suprema ha rifiutato di estendere in Wisconsin, uno degli stati in bilico, la validità del voto postale se le schede arrivano dopo l'Election day.



Si tratta di una vittoria per Donald Trump e i repubblicani. Il massimo organo giudiziario Usa ha ribaltato la decisione di una Corte statale secondo cui i voto per corrispondenza dovevano essere contati se ricevuti sino a sei giorni dopo le elezioni.

