Sci Cortina 2021, oro a Marta Bassino e Katharina Liensberger nel gigante parallelo Medaglia ex aequo per la 24enne piemontese, che vince insieme all'austriaca

Condividi

Si è concluso con un doppio oro il parallelo individuale femminile del Mondiale di Cortina d'Ampezzo. Marta Bassino è campionessa mondiale assieme all'austriaca Katharina Liensberger. Il motivoe' legato al cronometraggio della seconda run con la Bassino che, ha vinto la manche, ma ha pareggiato il gap che aveva dopo la prima rispetto all'avversaria. Nel parterre di Rumerlo sia l'inno di Mameli che l'inno austriaco.In semifinale, a Cortina, la Bassino aveva rimontato la francese Worley sul filo dei centesimi dopo averne accusato 48 nella prima prova. E prima ancora nei quarti battuto Federica Brignone nel derby italiano. Adesso può sognare la doppietta con il gigante che è in programma giovedì.La Bassino è stata grande protagonista di questa specialità già in Coppa del Mondo, conquistando 4 vittorie in questa edizione: Solden, Courchevel, 2 a Kranjska Gora. Nella finale per la medaglia di bronzo, invece, la francese Tessa Worley ha avuto la meglio sull'americana Paula Moltzan conquistando così la quinta medaglia iridata personale in carriera. Tra gli uomini, il migliore degli italiani è stato De Aliprandini, che è arrivato ai quarti di finale. Oro al francese Faivre, argento allo sloveno Zubcic, bronzo allo svizzero Meillard.