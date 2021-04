L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: in 24 ore 380 decessi e 16.974 nuovi positivi con 319.633 tamponi Indice di positività al 5,3%, ieri era al 4,8%

Condividi

In lieve crescita i casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sonocontro i 16.168 di ieri. I tamponi sono 319.633 (ieri 334.766) ma il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era al 4,8%). In calo il numero dei decessi, 380 (ieri 469), per un totale di 115.937 vittime dall'inizio dell'epidemia.Prosegue, invece, il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 73 in meno (ieri -36), con 211 ingressi giornalieri, e sono ora 3.417, mentre i ricoveri ordinari sono 782 in meno (ieri -583), 25.587 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In totale i casi da inizio epidemia sono 3.826.156, i morti 115.937. Gli attualmente positivi sono 510.023 (-4.637 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.200.196 (+21.220). In isolamento domiciliare ci sono (481.019) persone (-3.782 rispetto a ieri).In Lombardia sono stati rilevati 2.722 casi, in Campania 2.224 e in Puglia 1.867.Sonoi nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, il 5,2% dei 52.293 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 65, con il totale che sale a 32.059 da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoveri con 42 pazienti in meno in terapia intensiva (per 739 letti occupati) e 202 persone in meno ricoverate negli altri reparti (5.387 in tutto). I guariti/dimessi sono 4.803, 674.783 persone in un anno di Covid-19 in Lombardia, di cui 4.716 dimessi e 670.067 guariti. Sul fronte provinciale guida Milano con 754, di cui 293 a Milano città.In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registratipositivi al Coronavirus, 2.168 guariti e 40 decessi, di cui 23 nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 1.615 e i sintomatici 609, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale delle guarigioni è di 267.074, mentre i decessi complessivi 5.891. I tamponi processati ieri sono 20.325, dei quali 5.646 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 136 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.557 occupati.Oggi in Puglia, sono stati registrati 13.362 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi. Sono stati registrati 39 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.047.926 test. 158.805 sono i pazienti guariti. 51.726 sono i casi attualmente positivi.Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati scoperti altricasi di coronavirus grazie a 30.427 tamponi antigenici e molecolari. La provincia con l'incremento maggiore di contagi è Catania (475), seguita da Palermo (315) e Siracusa (165). Sull'Isola nelle ultime 24 ore si registrano sei decessi e 802 guarigioni. Gli attuali positivi sono 24.774, 642 più di ieri. Negli ospedali siciliani i ricoverati in regime ordinario sono 1.218, quelli in terapia intensiva 184.Nel Lazio su oltre 16 mila tamponi (-1.958) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registranocasi positivi (+100), 46 i decessi (-3) e +1.885 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma considerando anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Il valore rt a 0.79. E' in calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, ma rimane stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Cala anche l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti.Sono 50.631 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 47.311 sono in isolamento domiciliare, 2.933 sono ricoverati non in terapia intensiva, 387 sono ricoverati in terapia intensiva (-11 rispetto a ieri), 7.201 sono deceduti e 248.667 sono guariti.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 92dopo test antigenico), pari al 5,9% dei 21.579 tamponi eseguiti, di cui 11.336 antigenici. Dei 1.264 nuovi casi, gli asintomatici sono 533 (42,2%). Sono 26 i decessi di persone positive al test del Covid-19. Il totale è ora di 10.861 deceduti risultati positivi al virus. Il totale dei casi positivi diventa quindi 335.000. I ricoverati in terapia intensiva sono 311. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.312. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.718.Le vittime in regione sono altre 33, anche in questo caso con un'età media leggermente in calo, 78 anni. Fra loro c'è anche un giovane di 25 anni a Forlì, a quanto si apprende affetto da precedenti patologie. I positivi di oggi sono(su 25.696 tamponi). I ricoveri continuano a scendere: in terapia intensiva ci sono 312 pazienti (cinque in meno) e nei reparti Covid altre 2.464 persone (126 in meno).Il Veneto registranuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e 23 decessi, in linea con l'andamento degli ultimi giorni. Il totale delle vittime da inizio epidemia è a 398.843, e quello delle vittime a 11.041. L'incidenza dei positivi sui tamponi fatti è pari al 3,21%. Continua a migliorare la situazione negli ospedali, dove i pazienti Covid complessivamente ricoverati sono 1.950 (-63); di questi 1.684 (-52) sono in area non critica, 266 (-11) in terapia intensiva. Scende ulteriormente il numero dei soggetti attualmente positivi, 28.332 (- 1.110). L'indice Rt è di 0.81, l'incidenza dei contagi è di 134 su 100 mila abitanti. L'occupazione ospedaliera è del 26% in area non critica (soglia nazionale 40%) e del 27% in terapia intensiva (soglia nazionale 30%).Sonoin più rispetto a ieri, in Calabria, le persone risultate positive al Covid. Lo comunica la Regione. Ad oggi sono stati sottoposti a test, sul territorio calabrese, 669.773 soggetti per un totale di 715.966 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 53.584, quelle negative 616.189.Sono 14.047.722 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'82% del totale di quelle consegnate, pari a 17.121.360 (nel dettaglio 11.814.660 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 Moderna e 3.986.300 AstraZeneca). Le somministrazioni hanno riguardato 8.209.973 donne e 5.837.749 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.179.129. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.01 di oggi. Le dosi sono state somministrate a 3.182.253 operatori sanitari; 529.176 unità di personale non sanitario; 603.304 ospiti di strutture residenziali; 4.869.339 over 80; 236.139 unità delle forze armate; 1.125.753 unità di personale scolastico. La voce 'altro' comprende 3.501.758 persone.