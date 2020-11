Tra Rimini e Pesaro Urbino Guardia di Finanza e l'operazione Dirty Cleaning. "Il covid? Un buon affare" Da aprile, in piena emergenza sanitaria, un pregiudicato diventa socio occulto della ditta che si occupa di sanificazioni di auto, negozi e hotel, arrivando di fatto a gestirla

"Sto coronavirus è stato proprio un buon affare". E' una delle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza di Rimini e pronunciata dal gestore di un'azienda operante nel settore delle sanificazioni anti Covid-19, indagato insieme ad altre tre persone per intestazione fittizia.L'operazione, denominata "Dirty cleaning" dalle Fiamme gialle, giovedì mattina ha portato a perquisizioni nelle province di Pesaro, Rimini, Trento e al sequestro preventivo della società. L'indagato intercettato, in particolare, rilasciava certificazioni e fatture grazie alla ditta intestata fittiziamente a terzi. Messo su un fiorente giro d'affari col Covid definito a più riprese "un buon affare". Quattro in tutto gli indagati.Il gestore in questione è un pregiudicato già coinvolto in un blitz anti-droga del 2014 e sottoposto alla sorveglianza speciale "attesa la pericolosità sociale" nel 2016.Tutto risale ad aprile, quando il 43enne, in piena emergenza sanitaria diventa socio occulto della ditta che si occupa di sanificazioni di auto, negozi e hotel nelle province di Rimini e Pesaro Urbino, arrivando di fatto a gestirla, mentre risultava intestata a un'altra persona.Il meccanismo era ben oliato: il pregiudicato, infatti, partecipa effettivamente agli utili, ricorrendo alle autorizzazioni rilasciate all'azienda e rilasciando certificazioni e fatture proprio grazie alla ditta intestata a terzi. Uno schema, scrivono le Fiamme gialle, "particolarmente redditizio", al punto di portare il 43enne a definire il coronavirus "un buon affare" nelle intercettazioni.L'uomo, originario di Napoli, è risultato anche essere fratello di un altro pregiudicato, ritenuto affiliato al clan camorristico dei Di Lauro della zona nord di Napoli, nonché già condannato definitivamente nel 2010 per associazione per delinquere di stampo mafioso e più recentemente, nel 2017, per aver partecipato a un raid punitivo di Camorra.Le investigazioni, che hanno portato al sequestro dell'azienda, sono state svolte dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Rimini con la direzione del sostituto procuratore di Rimini Paola Bonetti.