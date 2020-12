I dati del ministero della Salute Coronavirus: 16.999 nuovi casi, 171.586 tamponi, 887 morti Tragica impennata del numero delle vittime, ma scende il rapporto fra positivi e tamponi effettuati, oggi al 9,9%

Condividi

La situazione in Italia e nel mondo

Tornano ad aumentare i contagi le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, ma cala al 9,9% la percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati. Oggi si registrano 16.999 nuovi casi, 887 morti, 171.586 tamponi, 30.099 tra dimessi e guariti. Ieri i casi di coronavirus sono stati 12.756, sulla base di 118.475 tamponi e 499 i morti.



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 29.088, rispetto a ieri c'è una diminuzione di 565 casi. In terapia intensiva sono 3.291 (-29). In isolamento domiciliare 664.148, 13.394 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 696.527, pari a 13.988 in meno rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 1.027.994 persone, in aumento di 30.099 unità. I deceduti sono 887 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 62.626. I casi totali sono 1.787.147 (+16.999). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 171.586 per un totale di 23.676.174.



In Veneto 4.197 nuovi casi e 148 decessi

Nuova crescita dei casi di coronavirus, e anche dei decessi, in Veneto: sono 4.197 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in regione e 148 i nuovi decessi. Sono i dati forniti dal presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. In totale, dall'inizio della pandemia, i casi in Veneto sono 177.568. Le vittime totali sono ora 4.551.



In Lombardia si registrano 2.093 nuovi contagi.



Lazio, 1.488 casi e 68 morti

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 16mila tamponi, si registrano 1.488 casi", rende noto l'assessore alla Sanita' regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.297 su quasi 14mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: sono 68 a fronte dei 33 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 4.471: "un record", osserva D'Amato. Nel Lazio sono 90.767 i casi attualmente positivi a Covid-19 (in calo rispetto a ieri quando erano 93.818), di cui 3.036 ricoverati (ieri erano 3.109), 339 in terapia intensiva (rispetto ai 342) e 87.392 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 42.344, i decessi 2.802 e il totale dei casi esaminati è pari a 135.913. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.



In Emilia-Romagna 1.453 nuovi casi e 72 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 139.800 casi di positività, 1.453 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende all’8,2%, dal 10,3% di ieri. Sono 72 invece i nuovi decessi registrati. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.556 tamponi, per un totale di 2.276.951. A questi si aggiungono anche 1.620 test sierologici e 2.311 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.506 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 68.697. Continua a diminuire il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 64.717 (-1.125 rispetto a ieri). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.386. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 229 (- 4 rispetto a ieri), 2.845 quelli negli altri reparti Covid (-12).



Puglia, 55 decessi e 1.332 casi

Torna a salire in Puglia il numero dei decessi provocati dal coronavirus in 24 ore: sono 55 le vittime. È quanto si legge nel bollettino diffuso dalla task force regionale. Scende invece il rapporto tra tamponi processati e test con esito positivo pari all'11,9%. Si tratta di 1.332 nuovi contagi. Gli attualmente positivi sono 48.802 di cui 1.800 in ospedale. I guariti sono 17.870.



In Campania 1.198 nuovi casi, 2.189 guariti, 58 deceduti

Sono 1.198 i nuovi casi di contagio in Campania, su 14.106 tamponi effettuati. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 1.099 sono asintomatici, 99 i sintomatici. Sono, invece, 2.189 i guariti e 58 i deceduti di cui 29 nelle ultime 48 ore e 29 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 140 i posti letto occupati nelle terapie intensive (656 i posti totali disponibili); 1.789 i posti letto di degenza occupati (3.160 i posti letto totali).

In Piemonte 974 nuovi casi e 84 decessi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 974 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,8% dei 14.418 tamponi eseguiti. Dei 974 nuovi casi, gli asintomatici sono 421, pari al 43,2%. Sono 84 i decessi, di cui 11 verificatisi oggi. Il totale è ora di 6897 deceduti risultati positivi al virus. Il totale dei casi positivi diventa 181.531. I ricoverati in terapia intensiva sono 310 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.069 (-33 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 56.728. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.712.408(+14.418 rispetto a ieri), di cui 836.730 risultati negativi.



In Friuli Venezia Giulia 672 nuovi casi, 33 decessi e 8.356 tamponi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 672 nuovi contagi (l'8,04 per cento dei 8.356 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 33 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 9 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo dal 4 all'8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 37.789, di cui: 8.455 a Trieste, 16.704 a Udine, 7.589 a Pordenone e 4.573 a Gorizia, alle quali si aggiungono 468 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.712. Scendono a 62 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.164, con la seguente suddivisione territoriale: 378 a Trieste, 479 a Udine, 240 a Pordenone e 67 a Gorizia. I totalmente guariti sono 21.913, i clinicamente guariti 517 e le persone in isolamento 13.481.



Toscana, 517 nuovi casi, 75 i decessi

Sono 517 i positivi in piu' rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 110.440 unita'. I guariti sono 85.076 (77% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.680.849, 9.577 in piu' rispetto a ieri, di cui il 5,4% positivo. Sono invece 3.182 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,2% e' risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.696 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 22.332, -9,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.570 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 247 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 75 nuovi decessi: 46 uomini e 29 donne con un'eta' media di 82,7 anni.



In Alto Adige 376 nuovi casi e 8 decessi

In Alto Adige i dati legati al contagio da Covid-19 sono sempre elevati nonostante lo screening di massa di fine novembre al quale aveva aderito oltre il 65% della popolazione. Nella giornata di ieri sono decedute 8 persone a seguito del coronavirus o per complicanze ad esso collegato. In totale le persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia sono 612. I nuovi casi emersi sono 376. L'azienda sanitaria provinciale divide le positivita'. Su 1.974 tamponi Pcr esaminati nelle ultime 24 ore, 244 sono risultati positivi mentre su 2.039 test antigenici eseguiti, 132 hanno dato esito positivo. In totale su 153.670 persone sottoposte a tampone Pcr, 26.031 sono risultate positive. Leggera flessione dei pazienti covid ricoverati nei normali reparti che dai 251 di domenica scendono a 239. Sono 31 i pazienti che necessitano delle cure della terapia intensiva mentre i pazienti positivi ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 141. Risale il numero delle persone in isolamento domiciliare, 7.159, circa duecento in piu' rispetto a ieri. Le persone guarite sono 14.698, 399 in piu' in 24 ore.



In Sardegna 248 nuovi positivi e 7 decessi

Sono 25.279 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 248 nuovi casi. Si registrano anche 7 decessi (556 in tutto), sei uomini e una donna tra 64 e 89 anni.



In Abruzzo 227 nuovi casi e 10 morti

Sono complessivamente 31.201 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 227 nuovi casi. Il bilancio dei morti registra 10 nuovi casi e sale a 1013. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 14197 dimessi/guariti (+547 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 15991 (-330 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti 449788 test (+2792 rispetto a ieri). Sono 657 i pazienti (-9 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 65 (+1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 15269 (-322 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



In Basilicata 48 nuovi casi e 6 decessi

In Basilicata sono stati processati 612 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 48 (e fra questi 46 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Registrate 53 guarigioni di residenti, sono decedute 6 persone.



In Valle d'Aosta 18 nuovi casi e un decesso

Oggi in Valle d'Aosta sono stati rilevati 18 nuovi casi di Covid-19 e testati 102 individui. In regione, nelle ultime 24 ore, c'è stato un decesso per coronavirus, che porta a 344 il totale delle vittime in Valle d'Aosta. I guariti, invece, sono 5.674, 90 in più rispetto a ieri. Lo ha comunicato la Regione in una nota. In totale, dall'inizio dell'emergenza, in regione sono stati registrati 6.801 casi con 34.989 persone sottoposte a tampone. Nel complesso, sono stati analizzati 64.404 tamponi, di cui 57.189 test molecolari e 7.219 test antigenici rapidi. Attualmente in Valle d'Aosta ci sono 783 (-73) persone positive, di cui 98 ricoverate in reparti Covid, 10 in terapia intensiva e 675 in isolamento domiciliare.