I numeri della pandemia Coronavirus, 8.544 nuovi casi con 540.371 tamponi e 53 morti. Positività a 1,6%

I casi Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 8.544 nuovi contagi con 540.371 tamponi (tasso di positività a 1,6%) e 53 morti.Ieri 8.516 casi con 498.935 tamponi (tasso a 1,7%) e 68 morti.Il totale sale a 132.739 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in crescita i ricoveri, con le terapie intensive che aumentano di 8 unità (ieri +23) con 39 ingressi del giorno, e salgono a 453, mentre i ricoveri ordinari sono 72 in più (ieri +16), 3.597 in tutto.Insi registrano 1.237 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In1.125 contagi e due vittime. Nel1.067 nuovi casi e 9 decessi. In830 positivi e sei decessi. In431 nuovi positivi e 3 decessi. In277 nuovi casi. Nelle253 positivi e un morto. In232 nuovi casi e un decesso. In91 nuovi positivi.