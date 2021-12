I numeri della pandemia Coronavirus, 23.195 casi e 129 morti in Italia nelle ultime 24 ore Effettuati 634.638 tamponi, l'indice di positività sale a 3,7%

Secondo l'aggiornamento odierno (15 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 23.195 casi con 634.638 tamponi e 129 morti. In aumento ricoveri (+146) e intensive (+7).Ieri si sono registrati 20.677 casi con 776.563 tamponi (tasso 2,7%) e 120 morti.I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.282.076. I guariti sono 14.802 (ieri 6.637) per un totale di 4.841.245. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 8.259 in più (ieri +6.637) che tornano a superare quota 300mila come non succedeva dal 16 maggio, e sono 305.653. Di questi, sono in isolamento domiciliare 297.474 pazienti.Insono 4.765 nuovi positivi da ieri. In3.677 nuovi casi e 19 decessi. 1.898 nuovi casi e 14 decessi in. Nel1.887 nuovi casi. In1.861 nuovi casi e 4 decessi. In807 casi e 2 morti. Nelle674 casi e 3 vittime. In452 i nuovi casi e un decesso. Sono 372 i nuovi positivi e un decesso oggi in. Inaltri 296 contagi. In250 casi.