Emergenza pandemia in Italia Coronavirus: 5.506 nuovi casi con 287.256 tamponi e 149 morti Tasso di positività all'1,9%. -46 terapie intensive, -521 ricoveri

Condividi

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 5.506 nuovi casi con 287.256 tamponi e 149 morti. In virtù del dato di oggi, il totale dei decessi tocca quota 124.646. Il tasso di positività sale all'1,9%. Ieri i casi sono stati 4.452 con 262.864 tamponi (tasso a 1,7%) e 201 morti.Oggi sono 3.741.149 i guariti (+13.929), e 306.730 gli attualmente positivi (-8.578).Sono 1.643 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 46 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieriInsi registrano 936 casi.Sono 634 i casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 467 asintomatici e 167 sintomatici, su 14.637 tamponi. I tamponi antigenici sono 4.861. I deceduti sono 19, 6 nelle ultime 48 ore e 13 in precedenza ma registrati ieri, e il totale dall'inizio della pandemia sale a 6.893. I guariti sono 1.519, per un totale di 330.200. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 93; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.081.Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 21.467 tamponi processati, con una incidenza quasi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri che era all'1,7%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.699. Il numero degli attuali positivi è di 15.268 con una diminuzione di 1.025 casi. I guariti oggi sono 1.618. Negli ospedali i ricoverati sono 840, 54 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 107, 1 in meno rispetto a ieri. Nuova iniziativa della Regione Siciliana per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale nell'Isola. Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, in tutti gli hub provinciali, sarà attuato il progetto 'Proteggi te e i nonni': destinatari gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito - si legge in una nota dell'amministrazione regionale - l'ingresso senza prenotazione, con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 515 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 30 dopo test antigenico), pari al 2,5% dei 20.203 tamponi eseguiti, di cui 10.586 antigenici. Dei 515 nuovi casi, gli asintomatici sono 212 (41,2%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 360.997. I decessi odierni sono 14, con il totale ora pari a 11.549 vittime. I pazienti guariti sono complessivamente 340.028 (+1037 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 133 (-6 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 1.075 (-39 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.212 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 4.743.050 (+20.203 rispetto a ieri), di cui 1.588.894 risultati negativi.Nel Lazio su oltre 15mila tamponi (+4200) e quasi 18mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 466 nuovi casi positivi (+118), i decessi sono 16 (+2), i ricoverati sono 1454 (-65). i guariti 1880, le terapie intensive sono 215 (-1). diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3% i casi a Roma citta' sono a quota 208. Cala l'incidenza ogni 100mila abitantiSale di poco più di un punto percentuale il tasso di positività in Puglia che passa dal 3,4% di ieri al 4,5% di oggi quando dei 9.610 test processati per accertare l'infezione da coronavirus, 433 hanno dato esito positivo. Sono 35.761 sono i casi attualmente positivi di cui 1.118 ospedalizzati: 41 in meno rispetto a ieri. Le vittime dell'infezione da covid sono state otto: due in ognuna delle province di Bari, Lecce e Bat e le altre due nel foggiano e nel tarantino. Da inizio pandemia a oggi sono guarite 205.261: 1.453 in più rispetto a ieri.Sono 333 i positivi registrati in Veneto e 8 i morti registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che per la mortalità la regione è l'ottava in Italia e quella con il minor numero di decessi tra quelle del Nord più colpite. L'incidenza dei positivi sui tamponi è pari allo 0,96%. Il totale dei positivi è pari a 420.990. Migliora il quadro ospedaliero: i ricoverati sono 941 (-18), dei quali 828 in area non critica (-17) e 113 (-13) in terapia intensiva.Calano ancora i casi giornalieri di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna: sono infatti 328, tre in meno di ieri: per il terzo giorno consecutivo si registra il valore più basso del 2021. Sono stati individuati sulla base di 23.121 tamponi, fra molecolari e antigenici, 131 di loro sono asintomatici e l'età media è di 37,8 anni. Si contano però ancora 9 morti. I casi attivi scendono a 22.014, il 95% dei quali in isolamento domiciliare. Calano ancora i ricoverati, vicini a scendere sotto quota mille: sono infatti 145 (quattro in meno di ieri) i pazienti in terapia intensiva, 937 (-66) quelli negli altri reparti Covid.Sono 228 in più rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.310 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 768.617 soggetti per un totale di 835.122 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 65.039, quelle negative 703.068. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.122 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 52.711 (+508 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 367 (-7 rispetto a ieri), di questi 27 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).Salgono a 56.285 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 69 nuovi contagi su 9.100 tamponi eseguiti per un tasso di positività dello 0,75%. Si registrano anche quattro nuovi decessi (1.442 in tutto). Sono, invece, 195 (-10) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 38 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.536 e i guariti sono complessivamente 41.067 (+289), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 7.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.891 tamponi molecolari sono stati rilevati 45 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,65%. Sono inoltre 2.141 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,51%). Nella giornata odierna si registrano 3 decessi e i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 13 così come calano a 64 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.773. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.619 persone.