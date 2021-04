L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 16.232 nuovi casi con 364.804 tamponi e 360 vittime Il tasso di positività sale al 4,4% dal 3,9% di 24 ore fa. -55 terapie intensive, -690 ricoveri

I dati di oggi sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 16.232 nuovi casi con 364.804 tamponi (il tasso di positività sale al 4,4%) e 360 vittime. Ieri in Italia si sono avuti 13.844 casi con 350.034 tamponi (tasso a 3,9%) e 364 vittime.Gli attualmente positivi sono 472.196, in calo di 3.439. Tra dimessi e guariti si contano in Italia 3.330.392 casi, con un incremento di 19.125 persone nelle ultime 24 ore.Il bilancio delle vittime sale a 118.357 in Italia. Il totale dei casi è di 3.920.945 dall'inizio della pandemia.Sono 3.021 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 174 (ieri 155). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.094 persone, in calo di 690 rispetto a ieri.Insi registrano 2.509 nuovi contagi.Resta stabile il quadro dei contagi covid in Campania rispetto a ieri: i nuovi positivi sono 1.912, di cui 559 sintomatici, su 20.078 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza risulta del 9,52%, contro il 9,23 del bollettino precedente. L'Unità di crisi segnala 26 nuovi decessi (ieri 30) e 1.753 guariti, dato quest'ultimo identico a quello delle 24 ore precedenti. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 143 (-1), quelli di degenza ordinaria 1.541 (+7).Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+730) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.311 casi positivi (+150), 31 i decessi (-21) e +1.163 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Il valore RT a 0.78, in calo il numero dei nuovi focolai, in calo di 5 punti il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e i posti letto in area medica, entrambi però ancora sopra soglia di allerta. In calo l'incidenza a 140 per 100 mila abitanti. I dati epidemiologici sono coerenti con la zona gialla anche se permane una pressione sugli ospedali.E' costante oltre i mille il numero di nuovi casi quotidiani di Covid-19 in Veneto. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 1.060 contagi in 24 ore, con il totale a 405.031. Sono 30 i deceduti da ieri, con le vittime totali a 11.183. Continua invece la discesa dei dati clinici, con 1.425 ricoverati nei reparti non critici (-24) e 229 (-7) nelle terapie intensive. Scendono ancora gli attuali positivi a 23.755 (-838).In Toscana sono 219.970 i casi di positività al Coronavirus, 1.041 in più rispetto a ieri (1.015 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 190.006 (86,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.896 tamponi molecolari e 10.543 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Sono invece 8.781 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 11,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.989, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.781 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 33 nuovi decessi: 21 uomini e 12 donne con un'età media di 79,6 anni.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 361.700 casi di positività, 1.010 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.511 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano 28 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.718. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.615 tamponi molecolari, per un totale di 4.289.314. A questi si aggiungono anche 10.896 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.990 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 292.461. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.521 (-2.008 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 54.210 (-1.916), il 96% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 282 (-5 rispetto a ieri), 2.029 quelli negli altri reparti Covid (-87).In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 691.199 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 741.489 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 56.468 (+402 rispetto a ieri), quelle negative 634.731. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.Sono 52.644 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 328 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.157.324 tamponi, per un incremento complessivo di 4.271 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività cala al 7,6%. Si registrano sette nuovi decessi (1.337 in tutto). Invariato (375) il numero delle persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 53 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.447 e i guariti sono complessivamente 33.423 (+389) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 9.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.620 tamponi molecolari sono stati rilevati 166 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,95%. Sono inoltre 1.822 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (2,41%). I decessi registrati sono 9, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 43 così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 319. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.635. I totalmente guariti sono 86.318, i clinicamente guariti 5.216, mentre le persone in isolamento scendono a 8.394. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 103.925 persone.