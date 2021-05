I dati del ministero della Salute Coronavirus: 3.224 nuovi casi con 252.646 tamponi e 166 morti Il tasso di positività all'1,3%

La situazione in Italia e nel mondo

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 3.224 nuovi casi con 252.646 tamponi (tasso di positività all'1,3%) e 166 morti. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale così a 125.501. Ieri si sono registrati 2.490 casi con 107.481 tamponi (tasso al 2,3%) e 110 morti.



Gli attualmente positivi sono 268.145, in calo di 8.294 casi. I guariti sono 3.804.246, rispetto a ieri c'è un incremento di 11.348 persone. Il totale di casi da inizio pandemia in Italia è 4.197.892.



-59 terapie intensive, -393 ricoveri

Sono 1.323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 59 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 46 (ieri erano stati 48). Sono invece 8.557 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 393 in meno nelle ultime 24 ore.



In Lombardia si registrano 505 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.



In Campania 410 casi e 37 morti

Sono 410 i positivi del giorno in Campania, di cui 119 sintomatici, su 11.750 tamponi molecolari processati. La curva è al 3,5%. Lo riferisce l'unità di crisi regionale. I deceduti sono 37 (11 nelle ultime 48 ore) e i guariti 1.220. Dall'inizio dell'emergenza sono morte per Covid in Campania 7.139 persone, mentre sono 339.214 i guariti. I ricoverati positivi al Covid in Campania sono 81 in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili e 861 in degenza su 3.160 posti letto disponibili.



Puglia, 314 casi e 28 morti

Oggi sono stati effettuati 9.289 tamponi e sono stati rilevati 314 contagi. Ieri nuovi casi erano 71 su 4.120 test. Sono stati registrati 28 decessi. Ieri i morti erano 11. In tutto hanno perso la vita 6.428 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.452.254 test. Sono 212.082 i pazienti guariti mentre ieri erano 210.660 (+1.422). I casi attualmente positivi sono 30.633 mentre ieri erano 31.769 (-1-136). I pazienti ricoverati sono 847 mentre ieri erano 903 (-56). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 249.143.



Lazio, 308 casi e 16 decessi

“Oggi su 10771 tamponi nel Lazio (+1027) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 28mila test, si registrano 308 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 16 (+5), i ricoverati sono 1176 (-43). I guariti 1788, le terapie intensive sono 185 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 174. Diminuiscono ricoveri e terapie intensive". Lo dice Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione. Sono 25.151 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, 23.790 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 306.944, i morti 8.117 su un totale di 340.212 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.



In Piemonte 274 nuovi casi e 13 decessi

Oggi l’unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato con una nota 274 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 33 dopo test antigenico), pari al 1,1% di 24.752 tamponi eseguiti, di cui 9.937 antigenici. Dei 274 nuovi casi, gli asintomatici sono 115 (42,0%). Sono invece 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati, per un totale di 11.600. Il totale dei casi positivi, secondo la nota, diventa quindi 362.867. I ricoverati in terapia intensiva sono 94 (-7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 808 ( -24 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6299. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.856.966 (+24.752 rispetto a ieri), di cui 1.613.714 risultati negativi. Infine i pazienti guariti sono complessivamente 344.066 (+722 rispetto a ieri).



In Emilia-Romagna 161 nuovi casi e 10 morti

I nuovi positivi in Emilia-Romagna oggi sono stati 161, il dato più basso dal 2 ottobre dello scorso anno, quando i contagiati erano stati 162. Una cifra, questa, che conferma il trend calante della curva. I 161 nuovi casi sono stati riscontrati su un totale di 22.700 tamponi e la percentuale dei positivi sul numero di tamponi è dello 0,7%. I morti sono stati 10. Calano anche i ricoveri, con -7 in terapia intensiva e -32 nei reparti Covid.



Veneto, 159 contagi e 2 decessi in 24 ore

Numeri ancora bassi dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono stati registrati 159 nuovi casi di positività al Coronavirus, e due decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 422.233, quello delle vittime a 11.532. L'incidenza dei positivi sui tamponi processati è pari allo 0,46% "un dato record" ha sottolineato il governatore Luca Zaia. Scende la pressione sugli ospedali: sono 833 (.12) i ricoverati totali, dei quali 738 (-11) nelle aree non critiche, e 95 (-1) nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 10.531 (-524).



In Abruzzo 40 nuovi casi e 2 morti

Sono complessivamente 73744 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 40 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti morti registra 2 casi e sale a 2471. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65449 dimessi/guariti (+122 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5824 (-84 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 1.098.018 tamponi molecolari (+4095 rispetto a ieri) e 455.421 test antigenici (+1732 rispetto a ieri). Sono 176 i pazienti (-7 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5631 (-77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



In Friuli Venezia Giulia 34 casi e 1 morto

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.240 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,68%. Sono inoltre 2.219 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi, per una percentuale di positività dello 0,23%. Nella giornata odierna si è registrato un decesso, a cui se ne aggiunge un altro pregresso; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 9 mentre quelli in altri reparti scendono a 56. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.780. I totalmente guariti sono 92.226, i guariti clinici 5.661 e le persone in isolamento scendono a 5.072. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.804 persone.



In Sardegna 28 casi e un decesso

Sono 28 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, un decesso e 7.486 test in più eseguiti. In ospedale restano ricoverati 167 pazienti, 17 in meno rispetto a ieri, mentre resta stabile a 29 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.181 e i guariti in più 169. 56.477 i casi positivi complessivamente accertati.



Trentino, 24 contagi

Anche oggi, per il sesto giorno consecutivo, nessun decesso per coronavirus in Trentino, secondo il rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dati confortanti anche per il numero dei nuovi contagi (24) e delle vaccinazioni che hanno raggiunto quota 275.000 in poco meno di 5 mesi. I tamponi molecolari molecolari analizzati ieri sono stati 545 (tutti gestiti all'ospedale Santa Chiara di Trento) dai quali sono emersi 5 nuovi casi positivi. Altri 19 contagi sono stati intercettati con 1.234 test antigenici. I nuovi guariti sono 33. Riguardo ai vaccini, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a 274.901 (di cui 64.491 seconde dosi). Le dosi finora somministrate nelle categorie over 80, 70-70 e 60-69 sono rispettivamente 62.370, 54.007 e 54.904.



Un morto e 21 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta c'è stato un morto a causa del Covid-19 e sono stati rilevati 5 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (a fronte di 155 persone sottoposte a tampone). Il numero totale delle vittime sale a 472. I contagiati scendono a 258, 27 in meno di ieri. I guariti sono 47. E' quanto riportato nel Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl. I ricoverati ospedalieri sono scesi a 11 e la terapia intensiva del Parini di Aosta rimane Covid free.