I numeri della pandemia in Italia Coronavirus: 8.444 nuovi casi con 145.819 tamponi e 301 morti Il tasso di positività sale al 5,8%

I dati di oggi sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 8.444 nuovi casi con 145.819 tamponi (il tasso di positività sale al 5,8%) e 301 morti. Ieri ci sono stati 13.158 casi con 239.482 tamponi (tasso al 5,49%) e 217 vittime.Gli attualmente positivi sono 452.812 in Italia, in calo di 8.400 casi. Tra guariti e dimessi si registrano 3.398.763 casi in Italia, con un incremento di 16.539 unità. In totale i deceduti sono 119.539, mentre i casi totali da inizio pandemia sono 3.971.114.Sono 2.849 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 13 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 132 (ieri 114). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.635 persone, in calo di 27 rispetto a ieri.Sono 1.282, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 11.364 tamponi molecolari esaminati. E come sempre accade dopo il fine settimana, quando cala il numero dei tamponi, si alza l'indice di positività. Ieri la curva dei contagi era del 10,6%, oggi è dell'11,28%; 58 sono le persone decedute; 38 deceduti nelle ultime 48 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri - mentre sono 1836 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 141 posti letto occupati, ieri ne erano 137. Aumentano, invece, i ricoveri in degenza: oggi 1527 e ieri 1511.Sono 1.069 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 20.619 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 13 e portano il totale a 5.305. Il numero degli attuali positivi è di 26.091, con incremento di 581 casi rispetto a ieri. I guariti sono 475. Negli ospedali i ricoverati sono 1.428, 13 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 174, tre in meno rispetto a ieri.Oggi nel Lazio si registrano 964 nuovi casi positivi al Covid-19, in calo di 221 unità rispetto a ieri. Il numero di tamponi e test antigenici è però di poco superiore a 16mila, mentre ieri erano stati oltre 30mila. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 44, con un incremento di 25 rispetto a ieri. I guariti sono +1.134. Aumentano i ricoveri nei reparti di terapia intensiva. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 5%. I casi a Roma città sono a quota 500. Dall'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, un nuovo invito "a mantenere alta l'attenzione e tutte le misure di prevenzione" per evitare un'impennata dei contagi.Sono 477 i nuovi casi di Sars Cov-2 registrati in Puglia su un totale di 5.792 test registrati nelle ultime 24 ore. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico di oggi. Sono stati registrati 37 decessi. I ricoverati sono 1.955 (-18). Sono 48.728 i casi attualmente positivi e di questi 46.773 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test e sono stati registrati 229.658 casi. In tutto sono 175.209 i pazienti guariti e 5.721 i deceduti.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 702.618 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 755.318 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 58.291 (+185 rispetto a ieri), quelle negative 644.327. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 46 persone in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri), +217 guariti/dimessi e altri 3 morti.In deciso calo i casi di Covid in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si registrano 135 nuovo contagi mentre si registrano ben 11 morti. Sono 53.590 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza mentre i decessi salgono a 1.363. In totale sono stati eseguiti 1.171.672 tamponi, per un incremento complessivo di 2.112 test rispetto al dato precedente. Sono invece 362 (-4) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 47 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.351 e i guariti sono complessivamente 34.467 (+247).Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.852 tamponi molecolari sono stati rilevati 83 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,48%. Sono inoltre 1.181 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 17 casi (1,44%). I decessi registrati sono 7, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti sono 286. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.671. I totalmente guariti sono 87.295, i clinicamente guariti 5.306, mentre le persone in isolamento scendono a 7.942. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.537 persone.Sul fronte pandemia è in netto miglioramento la situazione in Abruzzo. In queste ultime 24 ore i casi di contagio sono 97 (ieri erano 179 i nuovi positivi) e i guariti sono 183, ieri erano appena 37. Oggi si registra un solo decesso a causa del coronavirus. Il bilancio dei deceduti è 2.377 dall'inizio della pandemia e i guariti sono in tutto 59.181. Attualmente i positivi sono 9.057 calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 88 in meno da ieri. Sono quasi 1.400.000 i tamponi eseguiti nel periodo dell'emergenza Coronavirus: in tutto 996.391 tamponi molecolari, di questi 2.270 eseguiti da ieri, e complessivamente 400.518 test antigenici, di questi 1.306 fatti oggi. Sono ricoverate in area medica 419 persone: 13 in meno da ieri. Da domenica resta invariato a 44 il dato dei pazienti nelle terapie intensive considerando comunque un solo nuovo ricovero. Restano in isolamento domiciliare 8.594 persone, esattamente 75 in meno rispetto a 24 ore fa.