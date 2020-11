La pandemia in Italia Coronavirus: 29.003 nuovi casi, 232.711 tamponi e 822 vittime Superato in Italia il milione e mezzo di casi totali

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano ​822 decessi, 29.003 nuovi casi di Covid. 24.031 tra guariti e dimessi, 232.711 tamponi. Ieri si erano registrati 25.853 casi, con 230.007 tamponi e 722 vittime.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 34.038, rispetto a ieri c'è una diminuzione di 275 casi. In terapia intensiva sono ricoverati 3.846 pazienti, 2 in meno. In isolamento domiciliare 757.961, 4.425 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 795.845, dato in aumento di 4.148 unità rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 661.180 persone, in aumento di 24.031 unità. I deceduti sono 822 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 52.850. I casi totali sono 1.509.875 (+29.003). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 232.711 per un totale di 21.188.898.Sono 5.697 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia. Alto il numero delle vittime, 207, che porta il totale a 21.212 dall'inizio della pandemia. Alto anche il numero dei guariti (3.118).In Veneto sono stati registrati 3.980 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con 72 decessi, che portano il totale in regione a 3.501. Sono i dati comunicati dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nella conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "La pressione sugli ospedali è forte, il mio invito ai cittadini è a rivolgersi al proprio medico di base senza andare in pronto soccorso se non è proprio necessario. Ringrazio i medici di base, che stanno tornando a essere un punto di riferimento per la sanità sul territorio" ha aggiunto Zaia.Sono 3.008 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 23.761 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 12,6%. Dei 3.008 nuovi positivi, 327 sono sintomatici e 2.681 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 146.018, mentre sono 1.508.502 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania vengono inseriti 49 nuovi decessi, ma si specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 7 e il 25 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 1.483. Sono 1.723 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 41.151.Il bollettino sul Covid diffuso oggi dall'Unità di crisi regionale conferma in Piemonte l'allentamento nella pressione sugli ospedali: invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva (403), negli altri reparti il calo è di 103 pazienti e il totale scende a 4.992. I morti sono 72 (6 relativi a oggi), i nuovi casi di positività 2751, a fronte di 22.418 campioni processati, il 42% sono asintomatici. Le persone in isolamento domiciliare sono 73.01, i nuovi casi di guarigione 2194.Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su 26mila tamponi, si registrano 2.260 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.102 su 29mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei morti: oggi sono 69 a fronte dei 58 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 1.253.Sono 2.157 i positivi al Covid scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, attraverso 2.157 tamponi. Poco meno della metà (961) sono asintomatici, scoperti grazie alle attività di screening e contact tracing. Si contano altri 55 morti: fra loro un uomo di 35 anni in provincia di Modena e una donna di 44 nel Bolognese. Aumentano le guarigioni e calano i ricoverati nei reparti Covid (che sono 2,679, 84 in meno di ieri), ma non si arresta la crescita dei pazienti in terapia intensiva, che sono nove in più di ieri, 258. Le 55 vittime sono, nella maggior parte, persone sopra 70 anni.Sono 1.768 in Sicilia i nuovi casi Covid che fanno salire a 38.508 gli attuali contagiati: 1.545 ricoverati con sintomi, 253 in terapia intensiva (+3) e 36.710 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 1.371, 49 in più di ieri. Ammontano a 58.769 i casi totali, a 18.890 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi pari a 11.500.Oggi in Puglia sono stati rilevati 1.436 nuovi casi di positività al Coronavirus su 9.612 test effettuati, e sono stati registrati 52 decessi. I nuovi casi positivi sono 619 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 200 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 220 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. Tre casi di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. I decessi sono avvenuti 15 in provincia di Bari, 5 nella provincia BAT, 31 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 752.542 test; 12.668 sono i pazienti guariti; 34.979 sono i casi attualmente positivi.In Toscana i nuovi casi di positivi al Coronavirus sono 1.351 in più rispetto a ieri. Oggi si registrano 72 nuovi decessi: 42 uomini e 30 donne. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse. I guariti raggiungono quota 48.742. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.511.997, 16.999 in più rispetto a ieri, di cui il 7,9% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.135, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.993 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 281 in terapia intensiva (5 in meno). Complessivamente, 46.142 persone sono in isolamento a casa (1.098 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%). Le persone complessivamente guarite sono 48.742 (2.424 in più rispetto a ieri, più 5,2%): 2.530 persone clinicamente guarite (126 in meno rispetto a ieri, meno 4,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 46.212 (2.550 in più rispetto a ieri, più 5,8%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. Sono 2.450 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positivita' odierne, 104 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dall'11 al 24 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.099, di cui: 6.569 a Trieste, 11.739 a Udine, 5.134 a Pordenone e 3.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 334 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.139. Sono 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e 599 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 741, con la seguente suddivisione territoriale: 291 a Trieste, 262 a Udine, 161 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 12.219, i clinicamente guariti 317 e le persone in isolamento 13.168.In Abruzzo si registrano oggi 570 nuovi contagi, risultati dai 4.995 tamponi eseguiti, e 20 decessi, 12 dei quali avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Sul fronte dei contagi i 570 di oggi portano il totale da inizio emergenza a 26.015 casi. Con i 20 decessi registrati oggi il totale, da inizio emergenza, sale a 851. Sono 2 i ricoveri in terapia intensiva delle ultime 24 ore, per un totale di 74. In ospedale i pazienti ricoverati sono invece 694 (+18), mentre in isolamento domiciliare si trovano 17.334 persone (+302). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 394.751 test.Sono 570 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore su 5.705 tamponi effettuati. Sono 14 i decessi registrati dall'ultimo report, che portano il totale a 2.322. I pazienti ricoverati per Covid sono ad oggi 1.189 (-49 rispetto a ieri) e di questi 114 sono in terapia intensiva (-9).Di nuovo oltre la soglia di 500, precisamente 519 tra le nuove diagnosi, i casi di positività nelle Marche in 24ore. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati eseguiti 2.905 tamponi (2.115 nel percorso nuove diagnosi e 790 nel percorso guariti). Il rapporto tra positivi e tamponi nell'ultima giornata è stato del 24,5% considerando solo le nuove diagnosi (26,3% il giorno prima) e del 17,86% sul totale complessivo (11,9%). I contagi comprendono 80 soggetti sintomatici.Sono 20.044 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 405 nuovi casi, 154 rilevati attraverso attività di screening e 251 da sospetto diagnostico. Si registrano 5 decessi (418 in tutto). In totale sono stati eseguiti 359.592 tamponi con un incremento di 3.037 test. Sono invece 535 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+20 rispetto al dato di ieri), mentre è di 73 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.363. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 6.585 (+126) pazienti guariti, più altri 70 guariti clinicamente.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 344.984 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 353.604. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 15.256 (+ 397 rispetto a ieri), quelle negative 329.728. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 428 ricoverati (+3), 45 persone in terapia intensiva (+2), 4.536 guariti/dimessi (+191) e 254 morti (+4). I casi attualmente attivi sono 10.446.I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.104 tamponi e registrati 292 nuovi casi positivi, 11 i decessi che da inizio pandemia salgono a 509. 280 persone sono ricoverate, altre 40 in terapia intensiva. Sono inoltre 154 i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate e 94 rimangono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare in Alto Adige sono 9.681, delle quali 11 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite ad oggi in totale sono 11.601, così l'Azienda sanitaria.Dopo il "boom" di ieri (380 positivi su 2.585 tamponi), oggi la Basilicata fa segnare un calo di contagi al coronavirus. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, dei 1.965 test effettuati ieri sono stati riscontrati 240 casi (225 riguardano residenti in regione) e sono stati registrati due decessi (in totale le vittime lucane sono 133). Con questo aggiornamento il totale dei lucani attualmente positivi è salito da 5.689 a 5.912. Resta stabile il numero delle terapie intensive (22), mentre sale da 176 a 178 quello dei ricoverati. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 146.286 tamponi, di cui 137.832 risultati negativi.44 nuovi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. A comunicarlo il bollettino della Regione, che registra 1613 casi positivi attuali.I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 109. 108 casi positivi sono ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia i decessi in Valle d'Aosta sono stati 302.