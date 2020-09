I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 1.851 nuovi casi, 19 morti e 1.198 guariti

I numeri in Italia e nel Mondo



Oggi con oltre centomila tamponi, i nuovi casi sono 1.851 e i deceduti 19.



I ricoverati con sintomi sono uno in meno rispetto a ieri: in Italia sono complessivamente 3.047.



In terapia intensiva sono 280 pazienti (+9).



In isolamento domiciliare 47.936, 625 in più rispetto a ieri.



Il totale degli attualmente positivi è di 51.263 in aumento di 633 casi in confronto ai dati di ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 227.704 persone, in aumento di 1.198 unità.



I deceduti sono 19 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.894 vittime dall'inizio della pandemia.



I casi totali sono 314.861 (+1.851).



I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 105.564 per un totale di 11.333.922.



Il bollettino di oggi in Campania evidenzia 287 nuovi casi positivi al Covid-19 con 5.584 tamponi effettuati. Il totale dei positivi è di 12.742, mentre il totale dei tamponi nella regione è di 595.991. Non si registrano deceduti nelle ultime 24 ore in Campania, dove il totale da inizio pandemia è di 463 vittime. I guariti del giorno sono 139, il dato complessivo delle guarigioni arriva a 6.166.



Lazio, 210 casi di cui 110 a Roma; 5 decessi

A fronte di un aumento dei tamponi eseguiti diminuisce, nelle ultime 24 ore, il numero dei nuovi positivi nel Lazio. "Su oltre 10mila tamponi oggi si registrano 210 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 219 su oltre 9mila tamponi. Dei 210 nuovi positivi di oggi, precisa D'Amato, 110 sono a Roma. Cinque i decessi.



In Lombardia 201 nuovi contagi e 4 morti

Sono 201 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 22 'debolmente positivi' e 6 a seguito di test sierologico) mentre sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale, dall'inizio dell'epidemia di 16.955 morti. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I tamponi effettuati sono 18.804, per un totale complessivo di 2.108.944. Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 80.712 (+236), di cui 1.491 dimessi e 79.221 guariti. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono invece 34 (+1) mentre i calano i ricoverati non in terapia intensiva: sono 306 (-9).



L'Abruzzo segnala che dai positivi è stato sottratto un caso di ieri già in carico ad altra regione.



La Calabria che dei 18 positivi di oggi 4 sono migranti.



La Sardegna segnala 3 nuovi decessi: due persone residenti nel territorio della Provincia del Sud Sardegna, uno ricoverato di 78 anni, uno deceduto all'accesso in Pronto Soccorso presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, di 75 anni ed una persona a Sassari, di 90 anni, con plurime comorbilità. Sono 51 nuovi casi di Coronavirus oggi in Sardegna, 37 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 14 da sospetto diagnostico. Salgono a 3.900 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza. In tutto le vittime sono 154. In totale sono stati eseguiti 190.647 tamponi, con un incremento di 3.127 test rispetto all'ultimo aggiornamento.



La Regione siciliana segnala che dei 170 nuovi positivi, si rilevano 29 militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini.



170 nuovi casi in Piemonte e un decesso

In ascesa i casi di Coronavirus in Piemonte: sono 170 in più di ieri, di cui 129 casi asintomatici, su oltre 6.600 tamponi effettuati. Lo registra l'Unità di crisi della Regione, che ha censito anche un decesso. Ieri i casi di contagio erano cento. Sale di poco il bilancio dei ricoveri ospedalieri che sono 196, 3 in più rispetto a ieri, mentre rimane stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 12. Si attesta a 47 il numero di guariti.



In Emilia-Romagna 101 nuovi casi e nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.311 casi di positività, 101 in più rispetto a ieri, di cui 58 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 50 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 54 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 20 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 3.L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43 anni. Sui 58 asintomatici, 32 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 22 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 attraverso gli screening con test sierologici, 2 con gli screening pre-ricovero. Non si registra nessun decesso nel territorio emiliano-romagnolo.



99 contagi e 3 decessi oggi in Puglia

Su 4.577 tamponi per l'infezione da Covid-19 processati oggi in Puglia, sono stati registrati 99 casi positivi. Sono stati registrati anche 3 decessi, 595 il bilancio nella regione delle vittime del Coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 409.364 test; sono 4.675 i pazienti guariti e 2.516 i casi attualmente positivi, di cui 229 ricoverati e di questi lo 0,4% è nelle terapie intensive. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.786.