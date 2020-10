Coronavirus

Covid, Emiliano: in Puglia sospesa didattica in presenza in tutte le scuole "Da un esame attento dei dati epidemiologici ci siamo accorti che l'innesco dei contagi in Puglia è dipeso strettamente dalla riapertura delle scuole"

Condividi "Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico, più di quello che è accaduto a marzo e aprile, abbiamo quasi 800 nuovi contagiati. Oggi abbiamo dovuto prendere la decisione molto dolorosa di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole. Da un esame attento dei dati epidemiologici ci siamo accorti che l'innesco dei contagi in Puglia è dipeso strettamente dalla riapertura delle scuole". Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.



L'ordinanza chiude, a partire dal 30 ottobre e fino al 24 novembre 2020, tutte le scuole di ogni ordine e grado.

