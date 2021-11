Lotta alla pandemia Caso sospetto in Campania, in isolamento positivo di ritorno dal Sudafrica Al via il sequenziamento per accertare se si tratti di variante Omicron, contagiati anche 5 familiari. Il ministero della Salute: "Rafforzare il tracciamento". Serviranno "alcune settimane" per capire il livello di trasmissibilità e virulenza della nuova variante

Condividi

Un cittadino campano, di ritorno dall'Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare, composto da cinque persone. Lievi i sintomi riscontrati. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione, sono stati posti in isolamento prudenziale. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron. Sottolinea il governatore De Luca: "Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza".

De Luca: massimo controllo da parte delle forze dell'ordine

Serve "massimo controllo da parte delle forze dell'ordine e delle polizie municipali" sul rispetto dell'ordinanza regionale che prescrive l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e anche all'aperto dove non sia garantito il distanziamento. Lo sottolinea il governatore della Campania Vincenzo De Luca dopo la notizia del viaggiatore di rientro dall'Africa australe. "Anche questo episodio - ricorda De Luca - ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall'uso della mascherina che in Campania - è giusto ricordarlo - è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all'aperto dove non è garantito il distanziamento".

Farnesina: assistenza ai connazionali in Africa dopo lo stop ai voli

La Farnesina, attraverso l'Unità di Crisi e le Ambasciate e i consolati in loco, sta monitorando con attenzione gli effetti della recente ordinanza del Ministero della Salute che ha imposto restrizioni ai viaggi da Sudafrica e da altri Paesi della regione australe africana. Le Ambasciate coinvolte, in raccordo con l'Unità di Crisi, si sono rapidamente attivate per raccogliere le eventuali segnalazioni di connazionali e assisterli alla luce del mutato scenario di queste ore.

Il ministero della Salute: "Rafforzare il tracciamento"

Contro la nuova variante Omicron occorre "rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi con diffusione di tale variante e loro contatti". È la raccomandazione del ministero della Salute alle Regioni contenuta nella circolare divulgata oggi a firma del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, nella quale si chiede anche "nei casi di focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi, di applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure di quarantena e isolamento già previste in seguito alla diffusione della variante Delta.



La nuova variante B.1.1.529 del virus Covid-19, rilevata per la prima volta in Sudafrica, è stata classificata venerdì come "preoccupante" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e soprannominata "Omicron". Serviranno "alcune settimane" per capirne il livello di trasmissibilità e virulenza, ma intanto i paesi corrono ai ripari con un rafforzamento delle misure anti Covid e in molti casi con lo stop ai voli provenienti dai paesi a rischio. L'Ecdc ha stimato il rischio associato alla variante per l'Ue "da alto a molto alto".



Sudafrica: "Stop ai voli ingiustificato"

Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Brasile e Guatemala sono stati gli ultimi paesi a chiudere i loro confini con sette paesi della regione dell'Africa meridionale, Botswana , Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe. Diversi paesi europei tra cui Italia, Francia, Paesi Bassi, Russia e Svizzera hanno già vietato i voli dal Sudafrica e dai paesi limitrofi. "Una decisione ingiustificata", secondo il Ministro della Salute sudafricano che ha bollato la misura com "draconiana, non scientifica e contraria ai consigli dell'Oms" e accusato alcuni leader, che non ha nominato, di cercare un "capro espiatorio" a un problema globale.



"Questa ultima tornata di divieti equivale a punire il Sudafrica per aver sequenziato la mutazione e per la sua capacità di rilevare nuove varianti rapidamente. L'eccellenza scientifica dovrebbe essere applaudita e non punita", si legge in un comunicato del governo.



Olanda

Il Primo Ministro olandese ha annunciato un rafforzamento delle restrizioni sanitarie, da domenica, compresa la chiusura anticipata alle 17 di bar, ristoranti e servizi non essenziali. Intanto sale la preoccupazione dopo che 61 persone arrivate all'aeroporto di Amsterdam con due voli dal Sudafrica sono risultate positive al Covid-19. Le autorità stanno effettuando ulteriori test per verificare se alcuni casi riguardano la variante Omicron scoperta di recente nel Paese africano."I viaggiatori risultati positivi saranno posti in isolamento in un hotel o vicino all'aeroporto", ha spiegato in una nota il ministero della Sanità olandese. "Tra i test positivi, stiamo verificando il più rapidamente possibile se si tratta della nuova variante di preoccupazione, ora denominata 'Omicron'", ha precisato la stessa fonte.



Belgio

Nel Paese è stato rilevato il primo caso di variante Omicron in Europa. Si tratta di una giovane donna che ha sviluppato i sintomi undici giorni dopo aver viaggiato in Egitto attraverso la Turchia. Non aveva alcun legame con il Sudafrica, ne' con nessun altro Paese del sud del continente africano. La paziente, scrivono i media belgi, aveva una carica virale elevata al momento della diagnosi. Non era vaccinata, ne' era stata infettata in passato. Il Paese ha deciso una nuova stretta anti Covid: le discoteche restano chiuse; i ristoranti chiudono alle 23, con al massimo sei persone al tavolo; le feste private - tranne matrimoni e funerali - sono vietate. "Il numero di posti letto occupati in terapia intensiva è raddoppiato in una settimana. La linea rossa e' stata superata e questo ovviamente e' molto preoccupante", si è rammaricato il presidente del Consiglio. "



Germania

La variante Omicron del Covid-19 è "molto probabilmente" arrivata anche in Germania. Lo ha annunciato il ministro degli Affari sociali dell'Assia, Kai Klose, su Twitter, riferendo del primo caso sospetto. "La notte scorsa, sono state rilevate diverse mutazioni tipiche della Omicron in un viaggiatore proveniente dal Sudafrica", ha scritto Klose, come riporta Der Spiegel. La persona in questione, su cui si aspettano i risultati del sequenziamento per accertare la variante, è entrata in Germania dall'aeroporto di Francoforte.



Rep. Ceca

Anche in Repubblica Ceca è stato individuato il primo caso sospetto della variante Omicron. Il primo ministro ha spiegato che si tratta di una donna che ha viaggiato in Namibia e poi è passata per il Sudafrica e Dubai tornando in Repubblica Ceca.



Svizzera

Nonostante la paura per la variante Omicron del Covid cresca di ora in ora e sempre più Paesi in Europa stiano ripristinando misure e restrizioni, domani in Svizzera si voterà sul Green Pass. L'elettorato elvetico è infatti chiamato alle urne per pronunciarsi su una serie di modifiche della legge Covid, inclusa la base legale per il certificato sanitario. Si tratta del primo voto al mondo sul Green Pass ma non è la prima volta che gli svizzeri si rivolgono a referendum sulle misure sanitarie per contrastare la pandemia: il 13 giugno scorso la legge sul coronavirus era già stata sottoposta al voto popolare. Allora, era stata accettata con oltre il 60% dei voti.



Anche la Svizzera ha annunciato il divieto di tutti i voli diretti dall'Africa australe con eccezioni per i cittadini svizzeri o i residenti in Svizzera. Tutte le persone che viaggiano dal Sudafrica, Hong Kong, Israele e Belgio dovranno inoltre presentare un test Covid-19 negativo e rispettare una quarantena di dieci giorni. La variante B.1.1.529 - si precisa - non è stata ancora rilevata in Svizzera.



Russia

Sempre gravissima la situazione epidemiologica in Russia ferma su una media di mille decessi al giorno, tasso di mortalità più alto del mondo. Si tratta del quinto bilancio in termini di gravità a livello mondiale alle spalle di quelli di Usa, Brasile, India e Messico.



Stati Uniti

Gli Stati Uniti finora non hanno individuato nessun caso di Omicron, la nuova variante Covid che suscita timori per l'elevata contagiosità. Lo ha riferito il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), precisando di essere pronto a "identificarla velocemente, se emerge negli Usa". Intanto, le autorità hanno deciso di vietare da lunedì l'ingresso ai viaggiatori provenienti dal Sudafrica e da altri 7 Paesi africani (Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Swaziland - oggi noto come eSwatini -, Mozambico e Malawi.



Brasile

Anche il governo brasiliano "chiuderà le frontiere aeree" da lunedì 29 novembre a sei Paesi africani - Sudafrica, Botswana, eSwatini, Lesotho, Namibia e Zimbabwe - per prevenire la diffusione della nuova variante. "Proteggeremo i brasiliani in questa nuova fase della pandemia" ha detto il capo di gabinetto Ciro Nogueira su Twitter. Il Paese, uno dei più colpiti dalla pandemia, ha completato 25 giorni consecutivi con una mediadi meno di 300 morti di coronavirus al giorno, mentre 158 milioni di persone hanno già ricevuto almeno una dose dei vaccini.



Giappone

Nessuno stop agli ingressi ma una quarantena di 10 giorni per i viaggiatori provenienti da 10 Paesi dell'Africa meridionale a causa dei timori per la nuova variante Covid. I passeggeri dei voli da Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana dovranno isolarsi in apposite strutture all'arrivo nel Sol Levante, sottoporsi a un primo tampone e poi ad altri tre durante i 10 giorni successivi.



Corea del Sud

Le vittime di Covid in Corea del Sud e i pazienti in condizioni critiche hanno raggiunto livelli record nelle ultime 24 ore e il governo di Seul ha avvertito che il prossimo lunedì saranno annunciate nuove misure. Sono 4.068 i nuovi casi di Covid, quasi tutti (4.045) locali, per un totale di 436.968, secondo l'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). I pazienti ricoverati in condizioni gravi sono 634, mai così tanti da gennaio 2020.



India

Mentre il mondo è alle prese con la nuova variante, l'India ha registrato il più basso aumento di nuovi casi in 541 giorni. Resta altissimo il numero delle vittime, 465 in un giorno. I casi attivi sono al momento 0,311% del totale, la percentuale più bassa da marzo 2020, mentre il tasso di guarigione è del 98,34%, il più alto da marzo 2020, ha affermato il ministero della salute.