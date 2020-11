Liguria ​Covid, Toti: "Se tendenza cala, chiusura primi reparti dedicati"

"E' prematuro dirlo, ma ove il trend dell'epidemia si confermasse e le misure di contenimento sociale facessero da calmiere, la situazione ci consentirebbe di chiudere i primi reparti covid" in Liguria.Lo ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti, nel punto stampa sull'emergenza covid.Se i dati si confermassero anche nei prossimi giorni, "resteremmo al di sotto dei 1.600 posti letto occupati in Liguria, senza intaccare quella dotazione dei duemila a disposizione, che avevamo chiesto come sforzo alla sanità"."Anche oggi - aggiunge - gli accessi ai pronti soccorso di Genova sono in calo. Alle 15.30 di oggi gli accessi in ambulanza (considerando che i pazienti Covid o potenziali tali passano prevalentemente dal 118 e quindi arrivano tramite ambulanza) sono state 49 al San Martino, 23 al Galliera, 19 al Villa Scassi, 4 a Sestri Ponente e 6 al Gaslini. Al solo San Martino gli accessi totali, autonomi e in ambulanza, dalla mezzanotte di ieri sono stati 95".