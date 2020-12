La pandemia Covid: Afp, più di venti milioni di casi in Europa E la Germania raggiunge quota 1,2 milioni

Sono più di 20 milioni i casi di Covid-19 rilevati finora in Europa. E' quanto risulta da un conteggio effettuato dall'Afp sulla base di dati ufficiali dei vari Paesi.Record di decessi per le conseguenze del coronavirus in Slovenia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 66 morti. Come hanno riferito i responsabili sanitari, i nuovi contagi sono stati 1.627, su 6.158 test effettuati, con una incidenza contagi-test del 26,4%. Leggero miglioramento per i ricoveri in terapia intensiva, diminuiti di 3 unità a quota 193, mentre 86 pazienti sono stati dimessi alle cure domiciliari. Secondo il sito Sledilink Covid-19, al momento nel Paese ex jugoslavo ci sono 20.813 persone positive, 1.862 delle quali sono ospedalizzate. Il governo intanto è diviso. Da un lato il ministro della Salute, Tomaz Gantar, vorrebbe introdurre nuove restrizioni, ritenendo insufficienti quelle attuali introdotte a fine ottobre e inasprite gradualmente. A favore di riaperture oculate invece il ministro dell'Economia, Zdravko Pocivalsek, che in un'intervista alla televisione pubblica ha invitato il governo a prendere atto dell'inefficacia delle chiusure in atto e a cambiare strategia, con l'idea di dare respiro a diversi settori economici, a partire dal turismo.Il bilancio dei casi di coronavirus in Germania ha superato la soglia degli 1,2 milioni: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University: secondo l'università americana ad oggi nel Paese sono stati registrati 1.200.006 contagi, inclusi 19.434 decessi. Dall'inizio della pandemia in Germania sono guarite 888.701 persone.I collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia saranno interrotti da giovedì. A partire dal10 dicembre, fino a nuovo avviso, le Ferrovie federali Svizzere (Ffs) e Trenitalia interrompono i collegamenti tra Svizzera e Italia, riferisce oggi l'agenzia di stampa svizzeraKeystone-Ats. La decisione è legata al Dpcm e alle misure anti-contagio più dure introdotte, nonché al drastico calo dei passeggeri, si legge in un comunicato delle Ffs . Sono interessati sia il traffico a lunga percorrenza sia quello regionale TILO, precisa Keystone-Ats. I treni elvetici circolano fino al confine. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano invece a circolare.