Usa 2020: "Chiunque vinca non in forse alleanza con Ue" Covid. Amendola: "Politica si morda la lingua e lavori a coesione. Serve responsabilità" "Quando Mattarella parla di coesione non è un invito ai buoni sentimenti ma significa che governo, Regioni e Comuni abbiano una responsabilità in questa fase" sottolinea il ministro per gli Affari Europei

Condividi

"Tra Europa e Stati Uniti chiunque sia eletto presidente c'è un'alleanza transatlantica di valori, scritta nel '49, che non può essere messa in discussione. L'Europa deve continuare con autonomia strategica, e l'autonomia strategica è necessaria in questo mondo che cambia". Così Enzo Amendola, ministro per gli Affari Europei commentando l'andamento del voto delle presidenziali Usa a "Studio24" su RaiNews24."L'Europa dovrà aspettare per fare fronte comune sulla ripresa economica, e il fronte comune farà affrontare la recessione con ottimismo - sottolinea - Fino a gennaio o febbraio non farà misure che servono perchè l'economia è interconnessa. Anni fa fu l'America di Obama a far uscire l'Europa dalle secche, oggi l'Europa invece si è mossa per tempo"."Il presidente Trump ha chiamato i suoi elettori a una scelta radicale di campo - ha detto ancora Amendola - Il risultato nel Rust Belt ha dimostrato che, non solo non c'è stata una onda blu, ma che c'è una lotta molto dura". "Saranno giornate molto intense fino al risultato. E' stata una campagna elettorale condizionata dal Covid - ribadisce - Gli Stati Uniti vivono un dibattito molto intenso su questa pandemia, mentre l'elemento pre Covid era la lotta alla disoccupazione e la ripresa economica".Rispetto all'emergenza pandemia, rispetto a quella economica di dieci anni fa, "l'Europa si è mossa per tempo stavolta" ha detto ancora il ministro per gli Affari Regionali. E in merito all'emergenza covid, parlando della situazione italiana aggiunge: "Quando Mattarella parla di coesione non è un invito ai buoni sentimenti ma significa che governo, Regioni e Comuni abbiano una responsabilità in questa fase. La politica deve fare il sacrificio di mordersi la lingua in questa fase, perchè l'invito di Mattarella è alla responsabilità".