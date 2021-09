Covid, pandemia ha causato calo aspettativa vita come la II guerra mondiale

La pandemia di Covid-19 ha determinato il più grande calo dell'aspettativa di vita registrato nei Paesi più sviluppati dalla II Guerra mondiale. E' quanto si legge in uno studio pubblicato oggi dall'Università di Oxford, condotto in 29 Paesi, tra cui gran parte dell'Europa, Stati Uniti e Cile, secondo cui nel 2020 27 di questi Paesi hanno registrato riduzioni dell'aspettativa di vita tali da spazzare via anni di progressi.Nella maggior parte dei Paesi gli uomini hanno subito un calo dell'aspettativa di vita maggiore rispetto alle donne: la riduzione più marcata è stata registrata negli Stati Uniti, con un calo di 2,2 anni rispetto ai livelli del 2019, seguito da quello degli uomini della Lituania, pari a 1,7 anni. "Per i paesi dell'Europa occidentale come Spagna, Inghilterra e Galles, Italia e Belgio, tra gli altri, l'ultima volta che erano stati osservati cali così marcati dell'aspettativa di vita alla nascita in un solo anno era stato durante la Seconda guerra mondiale", ha precisato José Manuel Aburto, co-autore dello studio. Lo scienziato ha ricordato che "ci sono voluti in media 5,6 anni perché questi Paesi raggiungessero di recente un aumento di un anno nell'aspettativa di vita: progressi spazzati via nel 2020 dal Covid-19".