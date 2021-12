Monitoraggio Iss Covid, in aumento incidenza settimanale: Rt a 1,20. Alto Adige verso il giallo Salgono i ricoveri in reparto e in terapie intensive. Incidenza di 155 casi su 100mila abitanti. Aumentano i contagi non legati a catene di trasmissione

Continua a salire l’incidenza settimanale dei casi Covid:(26/11/2021-02/12/2021) rispetto a 125 per 100mila abitanti della settimana precedente. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale Covid Iss-Ministero della Salute. Nel periodo 10 novembre - 23 novembre 2021, l'calcolato sui casi sintomatici è stato pari a(range 1,12 - 1,28), al di sopra della soglia epidemica. E' in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero.Sale anche il tasso di occupazione in terapia intensiva pari al(rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 dicembre) vs il 6,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 25 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 9,1%. Una Regione risulta classificata a rischio basso, 20 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, due Regioni sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto.Nelle intensive sopra la soglia di occupazione del 10% ci sono:(17,5%),(14,9%),(12%),(10,5). La, con il 28,3%, è la regione con la percentuale più alta percentuale di posti letto in area medica occupata da pazienti Covid-19. A seguirla, il Friuli Venezia Giulia, con il 23%, e la Provincia Autonoma di Bolzano con il 19,8%. Le altre regioni e province autonome non superano la soglia di allerta del 15%. Tra i valori più elevati:con il 14,1%,con il 13,4% econ il 10,8%.Diminuiscono i casi rilevati attraerso il tracciamento dei contatti, mentre cresce la percentuale di positivi diagnosticati con gli screening. Nel rapporto Iss si legge infatti che è "in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (30.966 contro 23.971 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (33% rispetto al 34% della scorsa settimana). È stabile al 45% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi mentre è in aumento la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (22% rispetto al 21%).E' la provincia autonoma di Bolzano l'area del paese in cui si registra il dato maggiore dell'incidenza con 645,7 casi ogni 100 mila abitanti. A seguirla a distanza, ci sono altre 3 regioni che superano quota 300, cioè ben oltre il livello di soglia fissato a 50 casi per 100 mila abitanti:con 336,3 casi,con 317,1 econ 309,1 rispetto a una media nazionale a 155.Da Lunedi Alto Adige in giallo. Secondo quanto si apprende è, infatti, in arrivo un'ordinanza del ministero della Salute per il cambio di fascia. L'Alto Adige si va ad aggiungere al Friuli Venezia Giulia, l'unica altra regione ad aver cambiato colore la scorsa settimana. Il resto d'Italia resta ancora nella fascia bianca.