2020/11/25 14:13

'Zona arancione' Covid. Record di casi in Basilicata, 380. In controtendenza rispetto a quasi tutte le altre regioni Sono 176 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 12 pazienti in Terapia intensiva, 10 a Matera. Nella stessa giornata sono guarite 50 persone, mentre 3 sono decedute

​Coronavirus, in Basilicata didattica a distanza per le superiori Condividi In controtendenza rispetto a quasi tutte le altre regioni italiane, oggi la Basilicata fa registrare il suo nuovo record di positivi al coronavirus: 380 sui 2.585 tamponi analizzati ieri. Cinquantaquattro casi si

riferiscono a cittadini residenti fuori regione. Dei nuovi casi, 49 sono stati registrati a Potenza città e 26 a Matera. Sono 176 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 12 pazienti in Terapia intensiva, 10 a Matera. Nella stessa giornata sono guarite 50 persone, mentre 3 sono decedute.



In tutta la regione (zona arancione dallo scorso 11 novembre), per disposizione del governatore Vito Bardi (centrodestra), la didattica a distanza è obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado dallo scorso 17 novembre e fino al prossimo 3 dicembre.

