Emergenza Covid Coronavirus, 5.321 nuovi casi con 167.761 tamponi e 5 morti Il tasso di positività a 3,2%. 1.954 ricoveri (+103), terapie intensive +16

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 5.321 nuovi casi con 167.761 tamponi e 5 morti. Il tasso di positività a 3,2%. Ieri si sono registrati 6.513 casi con 264.860 tamponi e 16 morti (tasso positività al 2,45%).Gli attualmente positivi sono 91.350, con un incremento di 4.065 rispetto a ieri. Sono 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 16 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.954, 103 in più rispetto a ieri.Nel716 nuovi positivi. In702 nuovi casi. In606 nuovi casi e un decesso. Sono 581 i casi registrati in. In522 nuovi positivi. Sono 483 i nuovi contagi Covid scoperti in. Sono 377, in, i casi positivi al Covid, e una vittima. In314 nuovi contagi. In172 nuovi casi. In146 nuovi casi. In126 casi. Sono 58 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in. Insono stati rilevati 40 nuovi contagi. In19 nuovi casi e un decesso.