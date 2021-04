Emergenza Covid-19 Coronavirus: 23.649 nuovi casi con 356.085 tamponi e 501 vittime Il tasso di positività è al 6,6%

Condividi

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 23.649 nuovi casi con 356.085 tamponi (il tasso di positività è al 6,6%) e 501 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 23.904 con 351.221 tamponi (tasso al 6,8%) e 467 le vittime. Gli attualmente positivi in Italia sono 563.479, si registra un incremento di 971 unità rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano in Italia 2.933.757 casi, si registra un incremento di 20.712 unità. Il totale delle vittime sale a 109.847 da inizio della pandemia in Italia. Il totale dei casi è di 3.607.083. Sono 3.681, 29 meno di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia.



La Lombardia è la Regione con più casi, si registrano 4.483 nuovi contagi rispetto a 24 ore fa.



In Piemonte 2.584 nuovi casi e 28 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.584 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 264 dopo test antigenico), pari al 6,0% dei 43.334 tamponi eseguiti, di cui 29.401 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 376 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.887 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.484. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.779.566 (+43.334 rispetto a ieri), di cui 1.361.131 risultati negativi. Sono 28 i decessi, il totale in regione è ora di 10.336 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 270.809 (+2.868 rispetto a ieri).



In Puglia 36 morti e 2.369 nuovi contagi

Oggi in Puglia, su 13.293 test analizzati, sono stati registrati 2.369 casi positivi per una incidenza del 17,8% (ieri era del 14,16%). Sono stati, inoltre, registrati 36 decessi (ieri 43). Oggi i ricoveri salgono a quota 2.115 (15 in più di ieri). Aumenta di 1.158 unità il numero dei guariti, passando dai 141.343 di ieri ai 142.501 odierni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.884.442 test; 142.501 sono i pazienti guariti; 48.032 sono i casi attualmente positivi. Complessivamente sono morti a causa del Covid 4.848 pugliesi.



Campania, 2.258 casi e 55 morti

L'Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 2.258 di cui asintomatici: 1.524 e sintomatici: 734. Tamponi molecolari del giorno: 19.536. Tamponi antigenici del giorno: 4.199. I nuovi decessi sono 55 per un totale 5.418. I guariti sono 2.571 che portano il totale a 241.380. Report posti letto su base regionale: intensiva disponibili: 656; occupati: 160. Degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.586.



Nel Lazio 1.838 casi e 33 morti

"Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+709) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.838 casi positivi (+38), 33 i decessi (-5) e +1.808 i guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i ricoveri e diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 900. Timidi segnali positivi sono la diminuzione dei decessi e delle terapie intensive, ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione nelle festività di Pasqua. Il valore RT è stabile a 0.98". A dirlo l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



In Emilia-Romagna 1.809 nuovi casi e 67 morti

I nuovi positivi in Emilia-Romagna sono 1.809, i nuovi morti invece sono stati 67. Segnali positivi dal numero di ricoveri, ancora in diminuzione (-99). Confermata come morte Covid quella della bambina di 11 anni avvenuta il 26 marzo. Le vaccinazioni non si fermeranno né a Pasqua né per Pasquetta. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in regione si sono registrati 337.620 casi di positività. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 31.179 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,8%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.984. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.514 tamponi molecolari, per un totale di 4.012.703. A questi si aggiungono anche 165 test sierologici e 13.665 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.809 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 253.277. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.359 (-67 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 68.641 (+32), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 381 (-9 rispetto a ieri), 3.337 quelli negli altri reparti Covid (-90).



Veneto, 1.633 contagi e 28 decessi in 24 ore

Sono 1.633 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 28 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 384.471, quello delle vittime a 10.653. Frena invece la pressione sugli ospedali, che oggi contano 1.944 posti letto occupati da malati Covid (+2) nei normali reparti medici, e 298 (-1) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 38.618 (-79).



Toscana, 1.631 casi e 32 morti

Sono 1.631 i nuovi casi e 32 i decessi per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. I morti totali in Toscana sono saliti a 5.380 vittime. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono così saliti a 197.005 i casi di positività. I guariti raggiungono quota 163.197. Gli attualmente positivi sono oggi 28.428 di cui 1.849 ricoverati (+24 pazienti, +1,3% su ieri; 265 quelli in terapia intensiva, stabili) mentre gli altri 26.579 pazienti sono in isolamento a casa (+297 su ieri, +1,1%). Inoltre ci sono 37.727(- 606 su ieri, - 1,6%) persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva delle Asl, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.



Friuli Venezia Giulia, 720 casi e 15 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 11.623 test effettuati sono state riscontrate 720 positività al Covid: 481 da 8.075 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,96%; 239 da 3.548 test rapidi antigenici (6,74%). I decessi registrati sono 15. I ricoveri nelle terapie intensive sono 81 (-1) e quelli in altri reparti a 652 (-12). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.322. I totalmente guariti sono 76.197, i clinicamente guariti 3.875, le persone in isolamento 14.083. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 98.210 persone.



In Liguria 710 nuovi casi e 10 morti

Sono 710 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.458 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.992 tamponi antigenici rapidi. Impennata a Savona con 175 casi e a Genova con 313 casi. Sono 10 i decessi, mentre gli ospedalizzati crescono di 9 unità.

In Calabria 522 nuovi casi e 4 decessi

Sono 522 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria dove sono stati sottoposti a test 631.063 soggetti per un totale di 671.400 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 47.480, quelle negative 583.583. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 823 (+4 rispetto a ieri), i ricoveri sono 442 (+17 rispetto a ieri), dei quali 34 in terapia intensiva.



Nelle Marche 487 casi e 19 decessi

Sono 487 i nuovi casi di contagio registrati nelle Marche, a fronte di 5.448 tamponi processati. È quanto emerge dai dati del bollettino della Regione Marche. I guariti sono 54, mentre i decessi sono 19.



Sardegna, 351 casi e 4 morti

Sono 45.854 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 351 nuovi casi e quattro decessi (1.238 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.012.513 tamponi, con un incremento di 7.247 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi segna per l'Isola un tasso di positività del 4,8%. Sul fronte ospedali, sono 236 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+14), mentre restano 34 quelli in intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.384. I guariti sono complessivamente 29.770 (+90), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 192.



In Abruzzo 272 nuovi casi e 9 decessi

Sono 272 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 4.896 test eseguiti (3.500 tamponi molecolari e 1.396 test antigenici). Il totale dei contagi, da inizio emergenza, sale a 65.508. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (due dei quali avvenuti nei giorni scorsi, mai riferiti solo oggi dalle Asl) e sale a 2.145. Sono 606 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 69 (+1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9466 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.141 (+9 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 890.907 tamponi molecolari e 355.805 test antigenici.



Valle d'Aosta, 52 nuovi positivi

Sono 52 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. I casi attuali nella regione salgono a 929, di questi 49 ricoverati e 9 in terapia intensiva. Stabile a 425 il numero dei decessi.