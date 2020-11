L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 29.907 nuovi casi con 183.457 tamponi nelle ultime 24 ore

208 deceduti nelle ultime 24 ore, 29.907 nuovi casi con 183.457 tamponi. Ieri si erano registrati 31.758 casi con 215.886 tamponi e 297 deceduti.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 18.902, rispetto a ieri più 936 casi. In terapia intensiva sono 1.939 (+96). In isolamento domiciliare 357.288 persone, pari a 25.711 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 378.129 rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 292.380 persone, in aumento di 2.954 unità.I deceduti sono 208 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 38.826. I casi totali sono 709.335 (+29.907). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 183.457 per un totale di 15.967.918.L'incremento di casi positivi nelle regioni anche oggi vede ladavanti a tutte con 8.607 nuovi casi, poi lacon un incremento di 3.860 casi, in+2.379, nel+2.351 casi, +2.300 in"Su circa 23mila tamponi oggi nel Lazio (-1.825) si registrano 2.351 casi positivi (+62), 19 i decessi (-3) e 108 i guariti. Sale il rapporto tra positivi e i tamponi (10%), il dato tiene conto del calo dei tamponi nel fine settimana. Roma torna sotto i mille casi, crescono le province, dove si registrano 811 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h". È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Prosegue l'attività di riconversione della rete ospedaliera - aggiunge - va assolutamente potenziata l'assistenza domiciliare da parte dei medici di medicina generale (Mmg). A questo scopo è stata creata nuova funzione assistenziale Covid-Adi (assistenza domiciliare integrata Covid) ed è partita la manifestazione di interesse rivolta ai Mmg. La strada deve essere necessariamente quella dell'assistenza domiciliare consentendo ai medici di medicina generale di fare anche i tamponi rapidi a domicilio".Calano rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, ma diminuisce anche il numero di tamponi. Rispetto a ieri i casi sono 1.758 in più, scoperti con 12.039 tamponi: la percentuale di positivi su tamponi è 14,6%. Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici, e l'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni. I casi attivi sono 24.917 (+1.706), di cui 23.518 (+1.655) in isolamento a casa, il 94%. Si registrano 16 nuovi decessi, tra i 68 e i 96 anni, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7) e quelli negli altri reparti Covid 1.267 (+44). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.033 (+36).Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi in Puglia, sono stati registrati 6.533 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 680 casi positivi. Otto i decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 563.038 test. 6.539 sono i pazienti guariti. 12.302 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.302.In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati 534 i nuovi casi di Covid-19 su 2.831 tamponi esaminati nei laboratori dell'azienda sanitaria. In provincia di Bolzano le persone testate positive al coronavirus sono complessivamente 8.916 su 121.821 soggetti testati. Forte è la pressione sugli ospedali con 290 pazienti covid ricoverati. Sono 203 i pazienti che si trovano nei normali reparti ospedalieri, 70 quelli nelle strutture private convenzionate e 17 (uno in meno rispetto a ieri) quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. I decessi sono saliti a 315, tre in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.001. Forte incremento di casi tra i collaboratori dell'azienda sanitaria: gli attuali positivi sono 137.Sei decessi e 107 nuovi contagi in Valle D'Aosta a seguito dell'epidemia da Covid-19. I casi positivi attuali sono oggi 1.920 di cui 161 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, 5 più di ieri, e 1.747 in isolamento domiciliare. I casi positivi totali sono 3.375, i tamponi effettuati 41.665. Lo rende noto Il bollettino di aggiornamento sanitario diffuso dalla Regione.