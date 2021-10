La pandemia in Italia Coronavirus, 3.405 nuovi casi con 293.469 tamponi e 52 morti Oggi indice di positività stabile a 1,2%

Condividi

Tutti i dati aggiornati di Italia e mondo

I dati sul Covid in Italia. Oggi si registrano 3.405 nuovi casi con 293.469 tamponi - indice di positività a 1,2% - e 52 morti.



Ieri si sono registrati 3.804 casi con 308.836 tamponi (tasso a 1,2%) e 51 morti.



Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 93.652, con un calo di 656 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.675.758, i morti 130.973. I dimessi e i guariti sono invece 4.451.133, con un incremento di 4.007 rispetto a ieri.



Sono 429 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, ovvero 87 in meno di ieri.



Le Regioni

In Sicilia si registrano 434 nuovi contagi e 13 vittime. In Lombardia i nuovi casi sono 381 e 8 le vittime. In Emilia-Romagna 351 casi e due decessi. In Veneto 349 nuovi contagi e una vittima. Nel Lazio 289 casi e tre decessi. Sono 286 i nuovi contagi e tre i decessi in Campania. In Toscana 255 contagi e altri 6 morti. In Puglia 172 casi e tre morti. In Piemonte 156 nuovi casi. In Calabria contagi stabili, 150 casi e tre decessi. Nelle Marche 94 positivi. In Friuli Venezia Giulia 78 nuovi contagi e due decessi. In Sardegna 77 nuovi casi. 56 nuovi casi e un decesso in Abruzzo. Sono 39 i positivi al Covid in Basilicata. Si registrano 32 nuovi casi in Trentino. 12 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta.



Vaccino: aggiornamento ore 17 Italia, oltre 82mila terze dosi

Sono 82.419 le terze dosi del vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'8,85% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. Gli italiani che hanno avuto almeno una dose sono, invece, 45.236.732, l'83,76% della popolazione over 12 mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.568.410, il 78,82% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.11 di oggi. Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono 84.802.925, l'85,8% del totale di quelle consegnate, pari finora a 98.881.212 (nel dettaglio 70.143.210 Pfizer/BioNTech, 15.235.740 Moderna, 11.543.370 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.892 Janssen).