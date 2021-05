I dati del ministero della Salute Coronavirus: 5.080 nuovi casi e 198 morti nelle ultime 24 ore 130mila i tamponi effettuati, l'indice di positività al 3,9%

La situazione in Italia della pandemia, con i dati del ministero della salute. Oggi 5.080 nuovi casi con 130mila tamponi (indice di positività al 3,9%) e 198 morti. Ieri si sono registrati 8.292 casi con 226.006 tamponi e 139 morti (tasso al 3,7%).Gli attualmente positivi sono 373.670 in calo di 10.184 casi rispetto a ieri. Tra guariti e dimessi si contano 15.063 casi in più, per un dato nazionale di 3.619.586. Il bilancio dei deceduti sale a 123.031. Il totale dei casi è 4.116.287.Sono 943 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 9.690 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 54 nuovi decessi, 30 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 6.690. Sono 1.896 i nuovi guariti, il totale dei guariti è 314.033. In Campania sono 113 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.365 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.I nuovi contagi nelle ultime 24 ore nelsono 680 e in589.Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 583 casi di Covid-19, di cui 37 'debolmente positivi', e 23 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono a quota 33.205. I tamponi processati sono 16.223 (di cui 12.836 molecolari e 3.387 antigenici), per un tasso di positività del 3,5%. I guariti/dimessi sono 4.583 (totale complessivo: 744.091, di cui 3.083 dimessi e 741.008 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva scendono a 479 (-13), mentre i ricoverati a 2.668 (-58). Ieri, a fronte di 16.223 tamponi, si erano registrati 1.326 contagi e 33 morti, con un'indice di positività dell'8,1%.In Toscana sono 233.730 i casi di positività al Coronavirus, 481 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 210.180. Oggi sono stati eseguiti 8.690 tamponi molecolari e 1.818 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 4.130 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.148, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.311 (15 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 14 uomini e 6 donne.E’ sotto quota 500 il numero di nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna rilevati nelle ultime 24 ore su un numero basso di tamponi, 11.029, come sempre la domenica. I casi sono 471 in più, 193 asintomatici, età media 37 anni. Tra le province al primo posto c'è Modena con 94 nuovi casi, poi Bologna (78+18 dell'Imolese). Non cambia il numero di ricoverati in terapia intensiva, 187, mentre si segnalano 22 pazienti in più negli altri reparti (1.357). I guariti sono 2.434 in più rispetto a ieri, i casi attivi 31.379 (-1.972), il 95% in isolamento a casa. Si registrano altri nove morti, tra cui un 56enne del Bolognese. Alle 15 risultano somministrate complessivamente 1.945.833 dosi di vaccino; sul totale, 660.009 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinaleOggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 346 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 30 dopo test antigenico), pari al 2,5% di 13.744 tamponi eseguiti, di cui 8.797 antigenici. Dei 346 nuovi casi, gli asintomatici sono 169 (48,8%). Sono 17 i decessi di persone positive al test del Covid. Il totale è ora di 11.421 deceduti risultati positivi al virus. Il totale dei casi positivi diventa quindi 356.359. I ricoverati in terapia intensiva sono 161 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1680 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.285. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.566.096 (+13.744 rispetto a ieri), di cui 1.544.881 risultati negativi.Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi in Puglia sono stati registrati 4.769 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati accertati 247 casi positivi. Sono stati registrati 25 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test. E sono 193.345 i pazienti guariti. Mente sono 43.461 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.934..Sono complessivamente 72.570 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 54 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2438 (si tratta di un 64enne della provincia dell'Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62280 dimessi/guariti (+148 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7852 (-95 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1048827 tamponi molecolari (+888 rispetto a ieri) e 430133 test antigenici (+498 rispetto a ieri). 278 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 29 (+1 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7545 (-103 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.435 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,02%. Sono inoltre 374 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (2,41%). Sono stati registrati 3 decessi e i ricoveri nelle terapie intensive sono 22, mentre si riducono quelli negli altri reparti che risultano essere 147. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.744. I totalmente guariti sono 90.439, i clinicamente guariti 5.555, mentre le persone in isolamento scendono a 6.216. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.123 persone.Solo 31 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano anche due decessi. In totale sono stati eseguiti 1.219.005 tamponi, per un incremento complessivo di 4.473 test rispetto al dato precedente. Salgono a 55.682 i contagi dall'inizio dell'emergenza mentre le vittime complessive sono 1.418. Sono 288 (-7) i pazienti ricoverati in reparti non intensivi e 41 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.146 e i guariti sono complessivamente 38.789 (+214).Il decesso di una persona anziana interrompe una settimana contrassegnata dall'assenza di lutti per covid-19 in Trentino. La campagna vaccinazioni prosegue e che gli effetti appaiono apprezzabili nelle categorie più esposte, come gli ultra ottantenni che anche oggi non rilevano alcun nuovo contagio. Intanto circa 400 tamponi hanno fatto emergere altri 12 nuovi casi mentre i molecolari hanno confermato 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Con i 31 guariti di oggi il totale arriva a 42.347. Negli ospedali sale leggermente il numero dei pazienti Covid ricoverati posto che ieri ci sono stati 4 nuovi ricoveri e soltanto 1 dimesso: il numero attualmente è di 80 ammalati, di cui 20 in rianimazione. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 258 (tutti gestiti all'Ospedale Santa Chiara di Trento) mentre all'Azienda sanitaria sono stati notificati 154 tamponi rapidi. Questa mattina, infine, il totale dei vaccini somministrati è arrivato a quota 219.171 (di cui 45.524 seconde dosi). A cittadini Over80 sono state somministrate finora 57.321 dosi, mentre quelle nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 45.813 e 46.456 dosi.Frena il contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 19 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 53 persone sottoposte a tampone. Vi è stato anche un decesso che porta il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia a 463. E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. I contagiati attuali sono 568, 24 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all'ospedale Parini sono 36, di cui nove in terapia intensiva. I guariti sono 42.