Gli aggiornamenti del ministero della Salute Coronavirus in Italia: da ieri 1.597 nuovi contagi e dieci morti I tamponi da ieri sono stati 94.186. Tra dimessi e guariti +613 persone. In terapia intensiva ricoverati 164 pazienti, 14 in più

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 1.836, rispetto a ieri si registrano 58 casi in più.In terapia intensiva sono 164, in aumento di 14 unità.In isolamento domiciliare 33.708, 902 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 35.708, cioè 974 casi in più rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 211.885 persone, in aumento di 613 unità.I deceduti sono dieci nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.587.I casi totali sono 283.180 (+1.597).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 94.186 per un totale di 9.554.389.La regione con più casi nuovi è la Lombardia (245), seguita dalla Campania (180) e dal Lazio (163). Come ieri è sempre la Valle d'Aosta la sola regione a zero contagi nelle 24 ore.Sono, come detto, 245 i nuovi casi di Coronavirus registrati in. La regione registra un decesso. Ci sono 30 ricoverati in terapia intensiva (+3) e altri 256 ricoverati (+4). I tamponi effettuati sono 17.391. La provincia di Milano registra 91 nuovi casi, Milano città 51. Varese 26, Monza e Brianza 22, Brescia 17, Pavia 14, Bergamo 11, Cremona 7, Lecco e Mantova 6, Lodi e Sondrio 4.