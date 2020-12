I dati del ministero della Salute Coronavirus: 18.727 nuovi casi, 761 morti con 190.416 tamponi

La situazione in Italia e nel mondo

I dati di oggi dal Ministero della salute: 18.727 nuovi casi, 761 morti con 190.416 tamponi. 24.169 tra dimessi e guariti.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 28.562, rispetto a ieri 526 in meno. In terapia intensiva sono 3.265 (-26). In isolamento domiciliare 658.496, 5.652 in meno rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 690.323 rispetto a ieri 6.204 in meno. Tra dimessi e guariti si contano 1.052.163 persone, in aumento di 24.169 unità.I deceduti sono 761 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 63.387. I casi totali sono 1.805.873 (+18.727).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 190.416 per un totale di 23.866.590.La corsa del Covid non rallenta in Veneto dove anche oggi i nuovi contagi viaggiano vicino quota 4.000: sono esattamente 3.883 i casi di positività nelle ultime 24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. Altro balzo anche per i decessi: sono 108 le vittime in più da ieri, per un numero complessivo di 4.659 morti. Scende, dopo giorni, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-24), mentre è stabile quello delle terapie intensive, 375.Sono 2.938 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, l'8,9% dei 32.871 tamponi processati nelle ultime 24 in regione. I decessi sono 132, 23.581 da febbraio. Prosegue il calo dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono 15 pazienti in meno rispetto a ieri, 733 in totale, negli altri reparti sono invece 5.417 i ricoverati, -196 in un giorno. I guariti-dimessi sono infine 2.600, con il totale che sale a 327.561 da inizio pandemia, di cui 5.147 dimessi e 322.414 guariti.Oggi in Puglia, a fronte di 11.223 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.813 casi positivi: 667 in provincia di Bari, 215 in provincia di Brindisi, 332 nella provincia BAT, 258 in provincia di Foggia, 103 in provincia di Lecce, 219 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 34 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 878.289 test, 18.460 sono i pazienti guariti e 49.991 sono i casi attualmente positivi.Oggi nel Lazio "su quasi 15 mila tamponi (-999) si registrano 1.230 casi positivi (-258), 68 decessi e +3.736 guariti. Diminuiscono i casi positivi e i ricoveri, rimangono invariati i decessi e le terapie intensive e Roma città scende al di sotto dei 600 casi (558)". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.Da inizio emergenza sono saliti a 2.627 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria. Il report odierno diffuso dalla Regione riporta infatti 25 nuove vittime: si tratta di persone tra i 61 e i 97 anni, morte tra il 24 novembre e il 10 dicembre. In ospedale ci sono invece meno ricoveri: ad oggi sono 887, 20 in meno di ieri. Di questi, 84 sono in terapia intensiva. Il bollettino riporta anche 340 nuovi casi di positività al virus: nelle ultime 24 ore effettuati 4.707 tamponi molecolari, 642.156 da inizio emergenza. Sono stati effettuati in un giorno anche 4.095 tamponi antigenici rapidi, 108.998 dal 2 novembre scorso.Altri 50 decessi (età media 84,3 anni) tra i pazienti Coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana (totale va a 3.082 vittime) mentre sono 657 i nuovi casi (età media 51 anni) individuati nello stesso periodo e tali da portare il totale, da inizio epidemia, a 111.097 unità (+0,6%). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.693.046, 12.197 in più su ieri, di cui il 5,4% positivo. Così l'aggiornamento del consueto report quotidiano della Regione Toscana. Gli attualmente positivi oggi sono scesi a 20.824 (-6,8% su ieri) di cui i ricoverati sono 1.509 (-61 unità; tra loro 241 sono in terapia intensiva in calo di 6 su ieri) mentre sono isolate a casa 19.315 persone con sintomi lievi o asintomatiche (dato in calo, -1.447 su ieri pari al -7%). Inoltre ci sono 29.191 altre persone in quarantena domiciliare (-718, pari al-2,4%) anche loro isolate, in sorveglianza attiva. I guariti sono 87.191 (+2.115 su ieri, +2,5%): 415 clinicamente guarite (-41 su ieri, -9%) e 86.776 guarigioni virali, complete (+2.156 su ieri, +2,5%).In Alto Adige si registra un'altra giornata particolarmente funesta nella seconda ondata di Covid-19: i decessi avvenuti ieri sono stati 17 facendo cosi' schizzare a 629 le persone morte dall'inizio della pandemia. I nuovi casi emersi sono 364. L'azienda sanitaria provinciale scinde le positivita'. Su 2.142 tamponi Pcr esaminati nelle ultime 24 ore, 252 sono risultati positivi mentre su 2.172 test antigenici eseguiti, 112 hanno dato esito positivo. In totale su 154.084 persone sottoposte a tampone Pcr, 26.283 sono risultate positive. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 242 mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 27. I pazienti positivi ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 141. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.024 e quelle guarite sono 15.003, 305 in piu' rispetto a ieri.Resta basta la curva del contagio di questa settimana in Abruzzo, con 262 nuovi positivi su 4148 test effettuati e 3 decessi in regione nel report quotidiano regionale. Coronavirus: Abruzzo, dati aggiornati all'11 dicembre. Casi positivi a 31463 (+262 su 4148 tamponi) complessivamente 31463 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 262 nuovi casi di età compresa tra 1 e 94 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 38, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 1017 di età compresa tra 71 e 91 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara. Del totale di oggi 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 14947 guariti (+750 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 15499 (-412 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 453936 test (+4148 rispetto a ieri). 647 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 66 (+1 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 14786 (-483 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 10158 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+50 rispetto a ieri), 6070 in provincia di Chieti (+65), 6346 in provincia di Pescara (+37), 8471 in provincia di Teramo (+110), 261 fuori regione (+2) e 157 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.In Sardegna calano i casi di positività al Covid-19 ma non si fermano i decessi. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 198 nuovi contagi e 7 morti: 3 residenti nella provincia di Sassari, 2 nella provincia di Nuoro e 2 rispettivamente in quelle di Oristano e Sud Sardegna. I tamponi in più eseguiti sono stati 4.285. I pazienti ricoverati in ospedale sono 595 (-15), 64 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.406, 234 quelle in più guarite. Dei 25.477 casi positivi complessivamente accertati, 5.557 (+64) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.055 (+48) nel Sud Sardegna, 2.041 (+35) a Oristano, 4.706 (+10) a Nuoro, 9.118 (+41) a Sassari.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 379.815 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 393.096 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 19.333 (+158 rispetto a ieri), quelle negative 360.482. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 365 ricoverati (-5), 21 persone in terapia intensiva (-3), 9.538 guariti/dimessi (+512) e 379 deceduti (+6). I casi attualmente attivi sono 9.416.Undici i nuovi positivi in Valle d'Aosta per un totale di 6.812 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 716, 67 in meno di ieri, di cui 88 ricoverati. Tra questi 9 sono in terapia intensiva e 619 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Sono 347 invece i decessi da inizio pandemia, 3 in piu' rispetto a ieri.