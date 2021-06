Emergenza Covid in Italia Coronavirus, 1.901 nuovi casi con 217.610 tamponi e 69 morti Il tasso di positività è 0,9%, stabile rispetto a quello registrato ieri (1%)

Condividi

La situazione oggi della pandemia in Italia con i dati del ministero della Salute. Si registrano 1.901 nuovi casi con 217.610 tamponi (indice di positività a 0,9%) e 69 morti. Dati in calo rispetto a 24 ore fa. Ieri, 2.079 casi con 205.335 tamponi (tasso a 1%) e 88 morti.In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.241.760, i morti 126.924. I dimessi ed i guariti sono invece 3.949.597, con un incremento di 5.893 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 165.239, in calo di 4.070 nelle ultime 24 ore.Sono 270 i nuovi positivi in Lombardia, lo 0,7% dei 35.978 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi in tutta la regione sono 5 (33.707 da inizio pandemia). Prosegue il calo dei ricoveri, sia in terapia intensiva dove ci sono 8 pazienti in meno da ieri (122 letti occupati) sia negli altri reparti dopo ci sono 61 persone in meno e 660 ancora ricoverate. I guariti dimessi sono 729.Sono 199 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 8.686. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 7.326. I nuovi guariti sono 648. In Campania sono 40 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 467 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.Oggi in Puglia sono stati registrati 140 casi positivi su 5.684 test per l'infezione da Covid-19. Sono 7 i decessi registrati. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.561.176 test e sono 231.088 i pazienti guariti; sono 14.347 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.020.Continua il calo dei ricoverati (-15) e dei casi attivi (-515) in Emilia-Romagna. Sono 139 in più rispetto a ieri i nuovi contagi da Coronavirus, su 19.786 tamponi, 37 gli asintomatici, età media 35,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 25 nuovi casi, più 4 dell'Imolese, Forlì-Cesena con 33 casi. I guariti sono 649 in più, mentre i malati attivi ora sono 8.704. Cinque i nuovi morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 61 (-2 rispetto a ieri), 321 quelli negli altri reparti Covid (-13).Sono 130 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.389 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 894.045 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.080. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 3,65% al 5,44%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.205 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 58.641 (+169 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 166 (-12 rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 8.234 (-42).L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 126 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 351 (-16 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.478. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.129.845 (+ 22.618 rispetto a ieri), di cui 1.684.575 risultati negativi. Sono 4 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessun verificatosi oggi. Il totale è di 11.670 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 351.479 (+266 rispetto a ieri).Sono 77 i nuovi casi di positività riscontrati con i tamponi nelle ultime 24 ore; si registrano anche 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 424.461, quello delle vittime a 11.599. Gli attuali positivi sono 6.068 (-117); negli ospedali vi sono 404 ricoverati in area non critica (-48), e 57 (-1) nelle terapie intensive.Sono 28 oggi i nuovi positivi in Abruzzo e 141 i guariti, mentre sono complessivamente 74421 i casi positivi al Covid 19 registrati dall'inizio dell'emergenza. Nel report di oggi da segnalare anche un decesso che porta il dato complessivo a 2500 dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 28 nuovi casi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70389 guariti (+141 rispetto a ieri). Il totale di oggi dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle Asl, relativi al periodo aprile-maggio 2021. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1532 (-120 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1145691 tamponi molecolari (+2239 rispetto a ieri) e 476130 test antigenici (+1480 rispetto a ieri). 76 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1452 (-115 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Quinto giorno consecutivo senza decessi per covid in Trentino. Lo rende noto l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dando conto di 24 nuovi contagi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 18, di cui 4 in rianimazione. Una situazione analoga a quella di ieri, posto che a fronte di una dimissione è subentrato anche un nuovo ricovero. I nuovi guariti sono 38.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.735 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi (di cui 6 da migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positivita' dello 0,51%. Sono inoltre 1.734 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi di contagio (0,23%). Nella giornata odierna non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3 mentre quelli negli altri reparti scendono a 17. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.794. I totalmente guariti sono 93.247, i clinicamente guariti 5.640, mentre quelli in isolamento scendono a 4.621. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.322 persone.Curva dei contagi da Covid stabile in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 21 nuovi casi (ieri 19) e due decessi (1.483 in tutto). Complessivamente sono 56.977 le positività accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.334.261 tamponi, con un incremento di 3.340 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,6 per cento. Continuano a svuotarsi negli ospedali i posti letto Covid. Sono infatti 83 (-4) le persone attualmente ricoverate in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.985, i guariti in totale 43.421 (+79).Sono 10 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.776 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.959 test antigenici rapidi. Oggi un decesso, per un totale di 4.342 vittime. Guardando nel dettaglio dei positivi, a Savona 2, a Genova 6, di cui tutti nella Asl 3 e infine a La Spezia 2. Non si registrano casi a Imperia.