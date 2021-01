L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 616 decessi e 14.242 nuovi casi in 24 ore Oggi 50mila tamponi in più e il tasso di positività scende al 10,05% contro il 13,6% di ieri

Condividi

I dati di oggi sul coronavirus in Italia: si registrano 616 decessi e 14.242 nuovi casi in 24 ore. Ieri sono stati 12.532 i positivi al tampone e le vittime 448. Oggi 50mila tamponi in più e il tasso di positività scende al 10,05% contro il 13,6% di ieri.Gli attualmente positivi sono diminuiti di 5.939 rispetto alle 24 ore precedenti, con un totale nazionale di 570.040. Tra dimessi e guariti si registra un incremento di 19.565 persone, per un dato globale in Italia di 1.653.404 casi.Le vittime del Covid-19 in Italia da inizio pandemia sono 79.819, mentre il totale dei casi è di 2.303.263.E' pesante il dato odierno dei morti per Covid-19 in Veneto, che registra 166 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.593 dall'inizio della pandemia. Il Bollettino regionale segnala inoltre 2.134 nuovi contagi, che portano il totale a 289.835 casi. Risale anche la pressione sugli ospedali, con 34 nuovi ricoveri in area non critica con il totale a 3.028, e 2 in terapia intensiva, dove sono ricoverati 391 malati.Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+2.702) si registrano 1.381 casi positivi (+127), 42 i decessi (-3) e +1.633 i guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, mentre aumentano i casi e le terapie intensive. Lo rende noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10% "ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 800", spiega.Su 10.458 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.261 casi positivi: 398 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 151 nella provincia BAT, 299 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 42 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.133.040 test; 45.506 sono i pazienti guariti; 55.250 sono i casi attualmente positivi.Nelle Marche su 3.514 tamponi effettuati sono stati riscontrati 499 nuovi casi positivi. I ricoverati in Terapia intensiva sono 79, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 588 per un totale di 667. I dimessi/Guariti sono 31.734, In isolamento domiciliare 13.523.In Toscana il report delle ultime 24 ore registra 303 nuovi casi di Coronavirus con 7.569 tamponi in più e altri 21 decessi (età media 87,2 anni, totale va a 3.905) rispetto a ieri. Il totale di positivi sale ora a 125.633 persone. In percentuale cresce di più il numero dei guariti nelle 24 ore (579 unità, +0,5%) arrivato a quota 113.005. Gli attualmente positivi sono 8.723 (-3,3%) di cui i ricoverati oggi sono 910 (-23 su ieri pari al -2,5%, tra loro ci sono 137 pazienti in terapia intensiva) mentre 7.813 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatici (-274 su ieri, -3,4%). Inoltre, ci sono 12.159 persone (-231 su ieri pari al -1,9%) in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva Asl, per contatti avuti con persone contagiate.Secondo il bollettino diffuso da Regione Liguria sono 276 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in regione, a fronte di 5.060 tamponi. I decessi sono 28 mentre gli ospedalizzati sono calati di 5 unità.In Basilicata, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 1.222 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 171 (e fra questi 156 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono decedute 3 persone: 1 residente a Lavello, 1 a Moliterno, 1 a Satriano di Lucania. Lo riporta la task force regionale.Sono 152 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.517 tamponi: è risultato positivo il 6,04% dei campioni. Si registrano sei decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.291. Nonostante una riduzione degli attualmente positivi, sono in aumento i ricoveri, che passano dai 509 di ieri ai 516 di oggi. Gli attualmente positivi sono 243 in meno e scendono a quota 11.137: 478 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 38 (invariato, con un nuovo ricovero) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.621 (-250) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 389 (in totale 25.597).