I dati del ministero della Salute Coronavirus: 7.852 nuovi casi con 306.744 tamponi e 262 morti Il tasso di positività è del 2,5%, in calo terapie intensive (-64) e ricoveri (-657)

La situazione in Italia della pandemia, con i dati del ministero della salute. Oggi si registrano 7.852 nuovi casi con 306.744 tamponi e 262 vittime. Il tasso di positività è del 2,5%.Ieri si sono registrati 6.946 casi con 286.428 tamponi e 251 vittime (tasso al 2,4%).Gli attualmente positivi sono 352.422 in calo di 11.437 unità rispetto a ieri. Dimessi e guariti aumentano di 19.023 nelle 24 ore per un dato complessivo di 3.655.112. I deceduti sono 123.544. I casi totali 4.131.078.In calo le terapie intensive (-64) e i ricoveri (-657). Sono 14.280 i ricoveri ordinari in Italia.Sono 1.127 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 18.229 tamponi molecolari. I sintomatici sono 372. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 30 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 6.749 i decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.953; il totale dei guariti è 318.376. In Campania sono 116 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.307 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.Insi registrano 1.198 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.Oggi l'Unita' di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 774 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico), pari al 4% di 19.506 tamponi eseguiti, di cui 9.739 antigenici. Dei 774 nuovi casi, gli asintomatici sono 304 (39,3%). I decessi odierni di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unita' di Crisi della Regione Piemonte sono 18, con il totale ora pari a 11.451. I pazienti guariti sono complessivamente 333.926 (+ 1.157 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 145 (-3 rispetto a ieri), non in terapia intensiva sono 1.599 (-59 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 4.605.507 (+ 19.506 rispetto a ieri), di cui 1.555.553 risultati negativi."Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+1710) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 633 nuovi casi positivi (-2), 22 i decessi (-18), 1269 i guariti, 1732 ricoverati (-86), 244 le terapie intensive (-11). Diminuiscono i casi, i decessi le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 4,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma citta' sono a quota 300. Continua la frenata, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi positivi". Lo comunica l'assessore alla Sanita' e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesu'.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 377.444 casi di positività, 509 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.014 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.297 tamponi molecolari, per un totale di 4.560.154. A questi si aggiungono anche 10.717 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.843 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 337.875. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 26.531 (-2.341 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 25.114 (-2.278), il 94,6%del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 7 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 178 (-8 rispetto a ieri), 1.239 quelli negli altri reparti Covid (-55).In Toscana sono 234.592 i casi di positività al Coronavirus, 495 in più rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 212.215 (90,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.726 tamponi molecolari e 9.464 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 7.424 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 15.916, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.202 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 188 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 38 nuovi decessi: 23 uomini e 15 donne con un'età media di 80,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Complessivamente, 14.714 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (481 in meno rispetto a ieri, meno 3,2%).Sono 493 i positivi registrati in Venero nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a quota 418.637 (17.635 i positivi ad oggi), con una incidenza sui tamponi dell'1%. Lo rende noto il presidente del Veneto Luca Zaia. I deceduti sono 18, su un totale di 11.460. I ricoverati negli ospedali sono 1.117, 979 in area non critica (-31) e 138 (-10) in terapia intensiva. "E' l'incidenza - sottolinea il Governatore - più bassa registrata".In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 750.099 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 813.468 (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu' test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.635 (+280 rispetto a ieri), quelle negative 686.464. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.096 (+4 rispetto a ieri), i guariti sono 49.581 (+581 rispetto a ieri). Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.Sono complessivamente 72.799 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 150 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2447. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.259 (-412 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.056.850 tamponi molecolari (+4067 rispetto a ieri) e 434728 test antigenici (+2254 rispetto a ieri). 246 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 24 (-1 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6989 (-403 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Sono 96 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, 5 i decessi, poco più di 5mila i test in più eseguiti. Ad oggi, in ospedale sono ricoverati 254 (-20) pazienti, 38 (-2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.660 e i guariti in più 369. 55.861 i casi positivi complessivamente accertati.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.062 tamponi molecolari sono stati rilevati 65 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,07%. Sono inoltre 2.032 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,49%). I decessi registrati sono 4, a cui se ne aggiungono 2 pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 18 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 120. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.752. I totalmente guariti sono 90.853, i clinicamente guariti 5.577, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.948. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.268 persone.Le notizie positive nel bollettino odierno dell'Azienda provinciale di Trento per i servizi sanitari sono almeno due: l'assenza di decessi ed il numero delle vaccinazioni che è prossimo a 230.000. Calano anche i ricoverati covid, anche se in rianimazione ad oggi risultano ancora 20 persone. Sono 32 i nuovi casi positivi al molecolare e 39 quelli all'antigenico. I molecolari hanno confermato anche 18 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 68, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri ma le dimissioni sono state 7. I nuovi guariti oggi sono 60.