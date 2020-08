I dati del ministero della Salute Coronavirus: 523 nuovi contagi e 6 decessi in Italia nelle ultime 24 ore In Lombardia 74 nuovi casi e 2 decessi. Nessun nuovo contagio solo in Val D'Aosta

Condividi

I numeri in Italia e nel Mondo

Continua a salire la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 523, rispetto ai 481 di ieri. In calo invece i decessi: sono 6, ieri erano stati dieci.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 786, 7 in più rispetto a ieri.In terapia intensiva sono 55 (+2).In isolamento domiciliare 13.240 (+281).Il totale degli attualmente positivi è di 14.081, ovvero 290 in più rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 202.923 persone, in aumento di 226 unità.I 6 deceduti nelle ultime 24 ore portano il totale nazionale a 35.231.I casi totali dall'inizio della pandemia sono 252.235 (+523).Solo la Val D'Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi rispetto a ieri.La Provincia Autonoma di Bolzano comunica che oggi è stato eliminato un caso positivo a causa di un doppio inserimento.La Regione Siciliana informa che dei 42 nuovi positivi di oggi, 5 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste siciliane.In Lombardia nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus sono 74 a fronte di 7.174 tamponi effettuati, mentre i decessi sono 2. Lo si apprende dal bollettino di aggiornamento quotidiano. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (+1), mentre quelli non in terapia intensiva sono 170, in aumento di 5 unità. I guariti/dimessi sono 54. A livello di province, è Milano ad avere il maggior numero di nuovi casi, 28 di cui 14 in città. Seguono Mantova e Brescia con 8, Varese con 7, mentre Como, Cremona, Sondrio e Lodi registrano un solo caso.