Emergenza Covid in Italia Coronavirus, 1.390 nuovi casi con 134.136 tamponi e 26 morti Tasso di positività a 1%

La situazione oggi della pandemia in Italia con i dati del ministero della Salute. Si registrano 1.390 nuovi casi con 134.136 tamponi (tasso di positività a 1%) e 26 morti. Ieri 1.723 casi con 212.966 tamponi (tasso a 0,8%) e 52 morti.Sono 565 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 9 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20 (ieri erano stati 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.542, in calo di 113 unità rispetto a ieri.In257 nuovi contagi, in183."Oggi su 7.522 tamponi (-211) e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano - spiega l'assessore regionale D'Amato - 127 nuovi casi positivi (-37), i decessi sono 0 (-8), i ricoverati sono 450 (-31). I guariti 525, le terapie intensive sono 98 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. i casi a Roma città sono a quota 84. La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili". La campagna vaccinale, secondo la Regione Lazio, sta "andando spedita: tra ieri e oggi oltre 20.000 vaccinazioni junior". D'Amato fa un "ringraziamento particolare ai team pediatrici per la professionalità e la capacità di accoglienza che stanno dimostrando. Ieri nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino, mentre oggi sta per essere superata la quota di 4milioni e 200mila somministrazioni.Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 385.684 casi di positività, 123 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.346 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 288 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 364.106. I casi attivi sono 8.345 (-168 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 7.995 (-167), il 95,8% del totale dei casi attivi. Si registrano tre nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 13.233. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 62 (+2 rispetto a ieri), 288 quelli negli altri reparti Covid (-3).Su 4001 test per l'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia sono stati registrati 73 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 8 nella provincia BAT, 18 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è dell'1,8% rispetto al 2,4 di ieri. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.571.121 test. 232.428 sono i pazienti guariti. 13.217 sono i casi attualmente positivi.Sono 72 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.585 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 897.867 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.232. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 3,58% al 4,54%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.208 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 58.929 (+227 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 158 (-1 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 8.095 (-156).Sono 59 i casi positivi al Covid in Piemonte nei dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione. Il tasso è dello 0,7% rispetto agli 8.100 tamponi processati (4.984 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri), negli altri reparti 317 (-8). C'è stato un decesso, le persone in isolamento domiciliare sono 2.305, i guariti +145.In Abruzzo sono stati individuati 14 nuovi casi di coronavirus (di eta' compresa tra 9 e 64 anni - 8 a L'Aquila, 2 a Chieti, 2 a Pescara, 2 a Teramo) a seguito di 2.010 tamponi molecolari e 1.383 test antigenici. Non si registrano invece morti, mentre sono 70.433 i guariti (+1). Sono infine 1.529 gli attualmente positivi (+13), 69 ricoverati in area medica (+2) e 4 in terapia intensiva (invariato), 1456 sono in isolamento domiciliare (+12). Lo comunica la regione Abruzzo.Nel quotidiano aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati solo 11 nuovi casi e un decesso (1.484 in tutto). Complessivamente dall'inizio dell'emergenza sono 57.008 le positività accertate nell'Isola. In totale sono stati eseguiti 1.339.823 tamponi, con un incremento di 1.837 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività rimane stabile allo 0,5 per cento. Da diversi giorni non ri registrano nuovi ingressi in terapia intensiva, dove il numero dei pazienti è fermo a cinque, 87 (+2) invece i ricoveri in area medica. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.959, i guariti 43.471 (+30).Nessun decesso per Covid oggi in Umbria e 11 nuovi positivi accertati. Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 13 giugno, i guariti sono 32 e gli attualmente positivi 1.037 (21 meno di ieri). Si registrano due ricoveri in più, 48, di cui quattro (uno in meno di ieri) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.283 test (1.917 antigenici e 1.366 molecolari), con un tasso di positività complessivo pari a 0,33 per cento.