I dati del ministero della Salute Coronavirus: 574 nuovi contagi e 3 decessi in Italia nelle ultime 24 ore In Lombardia un morto e 97 nuovi casi

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 771, in diminuzione di 15 rispetto a ieri.In terapia intensiva sono 56, uno in più.In isolamento domiciliare 13.422 (+182).Il totale degli attualmente positivi è di 14.249, rispetto a ieri quindi 168 in più.Tra dimessi e guariti si contano 203.326 persone, in aumento di 403 unità.I deceduti sono 3 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.234 dall'inizio della pandemia.I casi totali sono 252.809 (+574).I nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 97, di cui 15 'debolmente positivi' e 2 emersi a seguito di test sierologici, secondo i dati ufficiali diffusi oggi dalla Regione. Da ieri, 13 agosto, si è registrata anche una nuova vittima, che porta il totale dei deceduti in Lombardia dall'inizio della pandemia a 16.836.