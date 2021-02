I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 7.351 nuovi casi con 179.278 tamponi e 258 vittime

Oggi si registrano 7.351 nuovi casi con 179.278 tamponi e 258 vittime. Il tasso di positività è del 4,1%.



Ieri i casi sono stati 11.068 con 205.642 tamponi, tasso di positività al 5,3%, e 221 vittime.



Gli attualmente positivi in Italia sono 398.098, in calo di 4.685 casi rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti c'è un incremento di 11.771 casi, il dato nazionale è di 2.237.290. Il bilancio da inizio pandemia è di 93.835 vittime del Covid-19. I casi totali nel nostro Paese sono 2.729.223.



La Regione con più casi è l'Emilia-Romagna, l'unica oggi a superare quota mille. Seguono Campania, Lombardia (+945), Lazio (+760) e Abruzzo.



In Emilia-Romagna 1.391 nuovi casi e 21 morti

I nuovi casi in Emilia-Romagna sono 1.391, i morti 21. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 237.123 casi di positività. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 12. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.706 tamponi molecolari, per un totale di 3.186.022. A questi si aggiungono anche 11 test sierologici e 3.352 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.718 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 189.406. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 37.570 (-348 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 35.426 (-410), il 94,3% del totale dei casi attivi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.147. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 172 (+1 rispetto a ieri), 1.972 quelli negli altri reparti Covid (+61).



In Campania 966 casi e 16 decessi

Sono 966, di cui 51 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.509 tamponi di cui 795 antigenici. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 871 sono asintomatici, 44 i sintomatici. I guariti sono 888, le vittime sono 16 (7 deceduti nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 107 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.281 i posti di degenza (3.160 il totale di quelli disponibili).

Abruzzo, 533 casi e 12 decessi

Sono complessivamente 48299 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 533 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1575. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 34747 dimessi/guariti (+187 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 11977 (+329 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 680147 tamponi molecolari (+3367 rispetto a ieri) e 172729 test antigenici (+21004 rispetto a ieri). 537 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri con 9 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11383 (+334 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Piemonte, 438 casi e 14 morti

Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unita' di Crisi della Regione Piemonte, il totale e' ora di 9.145 deceduti risultati positivi al virus. 438 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 53 dopo test antigenico), pari al 4,3% dei 10.263 tamponi eseguiti, di cui 6.309 antigenici. Dei 438 nuovi casi, gli asintomatici sono 201 (45,9%). I casi sono cosi' ripartiti: 85 screening, 251 contatti di caso, 102 con indagine in corso; per ambito: 14 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 44 scolastico, 380 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 237.872. I ricoverati in terapia intensiva sono 144 ( + 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.933 (+ 20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.232. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.745.340 (+10.263 rispetto a ieri), di cui 1.088.884 risultati negativi.



Toscana, 428 casi e 18 decessi

Con 428 nuovi casi, età media 43 anni, sono 143.803 complessivamente i contagi Covid registrati in Toscana da inizio pandemia. Purtroppo ci sono stati anche altri 18 decessi - 7 uomini e 11 donne con un'età media di 83,5 anni - che fanno salire a 4.449 il totale dei pazienti deceduti. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 127.018 (88,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.336, +1,4% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 5.225 tamponi molecolari e 2.459 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,6% è risultato positivo, dato in crescita rispetto a ieri quando era al 4,49. Sono invece 4.455 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 845, in aumento di 22 rispetto a ieri, più 2,7%, di cui 132 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,5%). Complessivamente, 11.491 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (149 in più rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 27.288 (782 in più rispetto a ieri, più 3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.



In Puglia 345 nuovi positivi e 22 decessi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, lunedì 15 febbraio 2021 in Puglia, sono stati registrati 2.971 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 345 casi positivi. Sono stati registrati 22 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. 91.416 sono i pazienti guariti. 40.464 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.501.



Sicilia: 332 nuovi casi e 21 decessi

Diminuiscono i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi scendono a 332 dai 479 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 18.637 (meno rispetto ai 19.985 di ieri), determinando un indice di positività dell'1,78%. 21 decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (-3). I guariti oggi sono 628. Calano gli attualmente positivi, 317 persone in meno, determinando un numero complessivo di 34.549. Crescono lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 1.035 (+5), è di 165 il numero di ricoverati in terapia intensiva, con 9 nuovi ingressi (ieri erano stati 5). In isolamento domiciliare vi sono 33.349 persone.



Veneto, 241 casi e 11 decessi

Dati dei nuovi contagi Covid ai minimi in Veneto quest'oggi, con soli 241 casi di positività nelle ultime 24 ore, e 11 decessi. Numeri che potrebbero scontare un ritardo nelle elaborazioni, come accaduto spesso nei fine settimana. Il totale degli infetti, dall'inizio dell'epidemia, sale a 321.716, quello delle vittime a 9.509. Si attenua il trend di discesa nei reparti ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 1.433 pazienti Covid (-5),nelle terapie intensive 148 (-3). I soggetti attualmente positivi al virus sono 24.810 (-4).



In Liguria 194 positivi e 7 decessi

Il bollettino della Regione Liguria riporta che sono 194 i nuovi positivi al Coronavirus oggi, a fronte di 2.312 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.306 tamponi antigenici rapidi. I decessi sono 7 mentre gli ospedalizzati crescono di due unità.

In Calabria 128 casi e 2 morti

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 524.810 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 555.254. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35.564 (+128 rispetto a ieri), quelle negative 489.246. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, 22 persone in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri, +132 guariti e altri 2 morti.



Sardegna, 56 casi e 6 decessi

Si attesta allo 0,1% oggi, in Sardegna, il tasso di positività al Covid 19. Secondo l'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, i nuovi casi rilevati sono 56, 43.366 i test in più eseguiti (sono i quasi 41.746 tamponi antigenici eseguiti sabato e domenica nella provincia di Nuoro per la campagna di screening Sardi e sicuri). Nell'Isola si registrano altri 6 decessi, mentre i pazienti ricoverati sono 320, 25 (-2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.600, quelle in più guarite sono 333. Sono 40.263 i casi positivi complessivamente accertati.

In Friuli Venezia Giulia 40 contagi e 12 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 762 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,41%. Sono inoltre 310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (4,51%). I decessi registrati sono 12; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 (ieri 61) mentre scendono quelli in altri reparti, 412 (ieri 414). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.705. I totalmente guariti sono 57.918, i clinicamente guariti 1.806, mentre calano le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.284 (ieri 9.296). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.188 persone.



In Valle d'Aosta 9 nuovi casi e nessun decesso

Sono 9 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta per un totale di 7.918 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione: nessuno nuovo decesso Covid è stato registrato nello stesso arco temporale per cui il numero complessivo rimane 413. Sono invece 8 i nuovi guariti per un totale di 7.367 da inizio pandemia: un ricovero in più rispetto al giorno prima per 138 totali di cui 2 in terapia intensiva.