I numeri della pandemia Coronavirus, 26.109 casi con 718.281 tamponi e 123 vittime Positività stabile a 3,6%

Secondo l'aggiornamento odierno (16 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 26.109 casi con 718.281 tamponi e 123 vittime. Positività stabile a 3,6%.Ieri si sono registrati 23.195 casi con 634.638 tamponi (tasso a 3,7%) e 129 morti.Gli attualmente positivi sono 317.930, pari a 12.277 in più rispetto a ieri.Sono 5.304 i nuovi casi di coronavirus ine 20 i morti. In3.383 nuovi casi e 17 decessi. Nel2.652 nuovi casi e 12 decessi. In2.197 nuovi casi e 9 decessi. In2.007 nuovi casi e 8 decessi. In1.770 nuovi casi e 8 decessi. In1.011 nuovi casi e 4 decessi. In929 nuovi casi e tre decessi. In914 nuovi contagi e 7 decessi. In596 nuove positività e due vittime. In506 nuovi casi e 3 morti. In444 nuovi casi e 2 decessi. In294 nuovi casi. Inun decesso e 266 contagi. Due decessi e 52 nuovi casi positivi in