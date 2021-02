I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 10.386 nuovi casi con 274.019 tamponi e 336 vittime Il tasso di positività scende al 3,8% dal 4,1% di 24 ore fa

Condividi

I dati aggiornati in Italia e nel mondo

Oggi si registrano 10.386 nuovi casi con 274.019 tamponi e 336 vittime. Il tasso di positività scende al 3,8% dal 4,1% di 24 ore fa. Ieri i casi sono stati 7.351 con 179.278 tamponi e 258 vittime. Il tasso di positività era del 4,1%. Gli attualmente positivi sono 393.686, nelle ultime 24 ore c'è stato un decremento di -4.412 casi. Tra dimessi e guariti si contano 2.251.734 persone con un incremento di 14.444 unità da ieri. Il bilancio da inizio pandemia è di 94.171 vittime in Italia. Il totale dei contagiati dal Covid-19 è di 2.739.591 casi in Italia.



La Lombardia è la Regione con più casi, oggi si registrano 1.696 nuovi contagi. Lombardia e Campania sono le uniche due Regioni con oltre mille nuovi casi oggi.



In Campania 1.135 casi e 17 decessi

Sono 1.135 (136 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 961 asintomatici e 38 sintomatici, su 14.156 tamponi (3.164 antigenici). Il dato è dell'Unità di crisi della Regione e porta il totale positivi a 245.017 (3.252 antigenici), per un totale tamponi pari a 2.693.549 (67.247 antigenici). I deceduti sono 17, 12 nelle ultime 48 ore, 5 in precedenza ma registrati ieri, portando il totale dall'inizio della pandemia a 4.039. I guariti sono 1.194, per un totale di 171.998. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 106; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli dei privati, ne sono occupati 1.284.



In Emilia-Romagna 968 contagi e 35 morti

Calano, in Emilia-Romagna, i contagi al Coronavirus che, dopo cinque giorni, tornano sotto quota mille. I nuovi positivi sono infatti 968, peraltro individuati su 34.678 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano 35 morti. Dei nuovi contagiati, 420 sono asintomatici, individuati con contact tracing e screening. I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono a 37.037(-516 rispetto a ieri). Il 94,2% di loro sono in isolamento domiciliare perché hanno sintomi che non richiedono cure ospedaliere. Salgono, però, i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 175, tre in più di ieri e 1.975 negli altri reparti Covid (+7).



Nel Lazio 894 positivi e 32 decessi

Sono 894 i nuovi casi di Covid 19 riscontrati nel Lazio e 32 i decessi. È quanto rende noto Salute Lazio sulla propria pagina Facebook. I ricoverati in terapia intensiva sono 253, uno in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoveri ordinari che diminuiscono di 25. I guariti nella Regione sono 2031.



In Piemonte 771 nuovi casi e 37 decessi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 771 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 141 dopo test antigenico), pari al 4,1% dei 18.824 tamponi eseguiti, di cui 11.315 antigenici. Dei 771 nuovi casi, gli asintomatici sono 310 (40,2 %). Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 9.182 deceduti risultati positivi al virus. Il totale dei casi positivi diventa quindi 238.643. I ricoverati in terapia intensiva sono 141 (- 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.900 (- 33 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.168. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.764.164 (+18.824 rispetto a ieri), di cui 1.093.919 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 217.252 (+834 rispetto a ieri).



Veneto, 638 casi e 42 morti

Risale dopo il fine settimana il numero dei nuovi contagi giornalieri da Coronavirus in Veneto, attestandosi sulla media delle ultime settimane: sono 638 i casi registrati in 24 ore, con il totale da inizio pandemia a 322.354 malati. I decessi registrati da ieri sono 42 in più, con il totale a 9.551. Gli attuali positivi sono 24.253, 557 in meno rispetto a ieri. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.382 ricoverati nei reparti non critici (-51) e 136 pazienti nelle terapie intensive (-12).



Abruzzo, 493 casi e 7 morti

Aumenta il tasso di positività in Abruzzo con 493 nuovi contagiati e sette morti. In particolare sono complessivamente 48.791 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 493 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1582. Del totale dei casi di oggi , 2 fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 34905 dimessi/guariti (+158 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12304 (+327 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 685912 tamponi molecolari (+5765 rispetto a ieri) e 177086 test antigenici (+4357 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4,9 per cento. 535 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 64 (+7 rispetto a ieri con 11 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11705 (+322 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



In Toscana 444 casi e 15 morti

Sono 444 in più rispetto a ieri, età media 43 anni, i nuovi casi Covid registrati in Toscana dove si contano altri 15 decessi: 9 uomini e 6 donne con un'età media di 75,8 anni. Sono 144.247 i casi di positività e 4.464 i deceduti dall'inizio dell'epidemia nella regione. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 127.472 mentre gli attualmente positivi sono 12.311, -0,2% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 8.691 tamponi molecolari e 8.591 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,6% è risultato positivo. Sono invece 7.518 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,9% è risultato positivo. I ricoverati sono 851 (+6), di cui 133 in terapia intensiva (-1). Complessivamente, 11.460 persone sono in isolamento a casa. Sono 29.426 (+2.138) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Sul fronte dei vaccini alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 203.160 vaccinazioni, 8.784 in più rispetto a ieri (+4,5%).



Friuli Venezia Giulia, 260 contagi e 10 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.702 tamponi molecolari sono stati rilevati 175 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,07%. Sono inoltre 2.380 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 85 casi (3,57%). I decessi registrati sono 10; scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60 e anche quelli in altri reparti a 396. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.715. I totalmente guariti sono 58.430, i clinicamente guariti 1832, mentre calano le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.015. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.448 persone.



In Calabria 121 contagi e un morto

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 526.830 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 557.425. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35.685 (+121 rispetto a ieri), quelle negative 491.145. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -2 terapie intensive, +206 guariti/dimessi e 1 decesso.



7 decessi e 66 nuovi casi in Sardegna

Sono 66 i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, 7 i decessi, 3.341 test in più eseguiti rispetto a ieri. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti porta l'Isola a un tasso di positività dello 1,9%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 311 (-9), mentre sono 24 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.491, 401 quelle in più guarite. Sono 40.329 i casi positivi complessivamente accertati.