I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 10.010 nuovi casi con 150.377 tamponi, 55 i morti Nella sola Lombardia si contano 2.419 nuovi casi da ieri, segue la Campania con 1.261, quindi il Piemonte con 821

I numeri in Italia e nel Mondo

Ci sono oltre diecimila nuovi contagiati dal Coronavirus oggi, con più di 150mila tamponi effettuati in Italia. I decessi diminuiscono rispetto a ieri, sono 55; i guariti sono 1.908.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 6.178, rispetto a ieri 382 in più.In terapia intensiva sono ricoverati 638 pazienti, in aumento di 52 casi.In isolamento domiciliare 100.496, pari a 7.612 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 107.312 persone, in aumento di 8.046 rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 247.872 persone, in aumento di 1.908 unità.I deceduti sono 55 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 36.427 vittime della pandemia.I casi totali sono 391.611 (+10.010).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 150.377 per un totale di 13.228.204.La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: dal totale è stato sottratto un caso segnalato nei giorni passati, in quanto già in carico ad altra Regione.Nella solasi contano 2.419 nuovi casi da ieri, segue la Campania con 1.261, quindi il Piemonte con 821.Sono 2.419 i nuovi positivi incon 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale che dal 6.3% di ieri sale al 7,9%. Più della metà dei nuovi casi sono a Milano, dove ci sono 1.319 nuovi contagi, di cui 604 a Milano città, mentre ieri erano 1.053. I nuovi decessi sono 7 per un totale complessivo di 17.044 morti in regione dall'inizio della pandemia.Su 1.261 casi positività registrati oggi in Campania ci sono 1.193 asintomatici, mentre sono 68 le persone che presentano sintomi. I tamponi effettuati in Campania sono 14.222. Lo comunica l'unità di crisi regionale. Nelle ultime 24 ore ci sono anche tre deceduti e 148 guariti. Il totale dei casi di Covid-19 segnalati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 23.033 su 737.227. Sono 499 le persone decedute, 8.180 quelle guarite.Netto aumento dei nuovi positivi al Covid nel Lazio. "Su quasi 20 mila tamponi oggi si registrano 795 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 594 su quasi 16mila tamponi eseguiti. Cinque i decessi e 78 i guariti.In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 585 i nuovi di Coronavirus e 6 vittime. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che da ieri sono stati effettuati 4.980 tamponi. A perdere la vita sono stati 5 uomini di 54, 78, 82, 86 e 89 anni e una donna di 95 anni. Tutti erano ricoverati negli ospedali San Martino e Villa Scassi di Genova, a parte il 54enne che è deceduto all'ospedale di Sanremo. Dei 585 nuovi casi, 370 sono stati rilevati in provincia di Genova e 139 in provincia di Savona. Al momento in tutto il territorio ligure sono 379 le persone ricoverate in ospedale, ben 37 più di ieri, di cui 32 in terapia intensiva, mentre sono 5943 quelle positive e 4108 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.