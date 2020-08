La pandemia Coronavirus: 5 vittime e 403 nuovi contagi In Lombardia 50 casi, aumentano pazienti guariti e dimessi

I dati di oggi. I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 843, in aumento di 33 casi rispetto a 24 ore fa.In terapia intensiva ci sono 58 pazienti, come ieri.In isolamento domiciliare 14.188, 189 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 15.089, 222 in più rispetto a 24 ore fa.Tra dimessi e guariti si contano 204.142 persone, in aumento di 174 unità.I deceduti sono 5 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.405 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia.I casi totali sono 254.636 (+403).Sono stati 53.976 i tamponi effettuati, rispetto ai 30.666 del giorno precedente.I maggiori incrementi di contagiati si sono verificati in Veneto (60), Lombardia (50) e Lazio (43).La Regione Basilicata comunica che 2 casi già risultati positivi e segnalati il 15 agosto, sono risultati negativi ai test di conferma per SARS CoV-2 di II livello e detratti dal computo totale.Nessun decesso, aumentano i pazienti guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Sono i dati diffusi da Regione Lombardia sull'andamento epidemiologico del Coronavirus. I dati di oggi: i tamponi eseguiti sono 5.548, totale complessivo: 1.423.476; i nuovi casi positivi: 50 (di cui 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 75.319 (+71), di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti in terapia intensiva: 14; i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (+3); i decessi, totale complessivo: 16.840. I nuovi casi per provincia: Milano: 15, di cui 7 a Milano città; Bergamo: 13; Brescia: 4; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 6; Monza e Brianza: 4; Pavia: 3; Sondrio: 0; Varese: zero.