I dati del ministero della Salute Coronavirus: 12.694 nuovi casi con 230.116 tamponi e 251 vittime Il tasso di positività sale al 5,51%. -29 terapie intensive, -452 ricoveri

La situazione della pandemia in Italia con i dati del Ministero della Salute. Oggi si registrano 12.694 nuovi casi con 230.116 tamponi (il tasso di positività sale al 5,51%) e 251 vittime. Ieri i casi sono stati 15.370 con 331.734 tamponi (tasso di positività al 4.6%) e 310 vittime.



Gli attualmente positivi sono 504.611, in calo di 697 rispetto a ieri. 477.652 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.648 di cui 3.311 in Terapia intensiva. Tra dimessi e guariti si contano 3.248.593 casi, con un incremento di 13.134 unità. Il bilancio dei deceduti sale a 116.927. Il totale dei casi è 3.870.131.



-29 terapie intensive, -452 ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia sono in calo di 29 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 163, come ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.648 persone, in calo di 452 rispetto a ieri.



In Lombardia 1.782 contagi e 64 morti

Sono 1.782 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 34.199 tamponi effettuati, su un totale di 8.957.094 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 64 decessi (ieri 74) in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 32.284. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.716 di cui 722 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 60.939 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 682.858 (+ 3.142). Gli attualmente positivi in totale sono 66.377 (-1.424).



In Campania 1.700 nuovi casi e 18 morti

Sono 1.700 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.952. I nuovi guariti sono 1.511, il totale dei guariti è 270.531. In Campania sono 146 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.529 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.



In Puglia 1.278 casi e 17 morti

Oggi in Puglia, su 10.201 test per l'infezione da Covid, sono stati rilevati 1.278 casi positivi (per un tasso del 12,5%, ieri era dell'11,8%). Inoltre si registrano 17 decessi (ieri erano stati 11). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.084.461 test; 163.355 sono i pazienti guariti; e 51.438 i casi attualmente positivi.



Nel Lazio 25 morti e 1.127 casi

"Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-3.201) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.127 casi positivi (-251), 25 i decessi (=) e +1.140 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.



Emilia Romagna, 1.104 nuovi positivi e 21 morti

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 358.329 casi di positività, 1.104 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati effettuati 11.226 tamponi molecolari, per un totale di 4.234.378. A questi si aggiungono anche 7.146 tamponi rapidi. I guariti sono 883 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 281.836. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 63.885 (200 in più rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 61.362 (+ 265), il 96% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 21 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.608.



958 nuovi casi in Toscana, 28 i morti

Sono 216.578 i casi totali di positività al Coronavirus in Toscana, 958 in più rispetto a ieri (942 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 184.655 (85,3% dei casi totali). L'età media dei 958 nuovi positivi - si legge in una nota della Regione Toscana - è di 44 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 28 decessi: 15 uomini e 13 donne con un'età media di 81,8 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 14mila362 tamponi molecolari e 6mila45 tamponi antigenici rapidi: di questi il 4,7% è risultato positivo.



In Sicilia 875 casi e 10 morti

Sono 875 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 16.558 tamponi effettuati, su un totale di 3.582.328 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 decessi (ieri 24), che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 5.162. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 25.758 (+281) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.212, di cui 187 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 24.359 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 164.599 (+584).



In Veneto 761 nuovi casi e 16 decessi

In Veneto sono 761 i nuovi positivi al Covid e si contano 16 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione, secondo cui sono 26.444 i soggetti attualmente positivi nella regione.



In Piemonte 751 contagi e 3 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 751 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 28 dopo test antigenico), pari al 6,7% di 11.177 tamponi eseguiti, di cui 4.790 antigenici. Dei 751 nuovi casi, gli asintomatici sono 323 (43%). I decessi odierni di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte sono 3, con il totale ora pari a 10.927 deceduti. I pazienti guariti sono complessivamente 304.923 (+ 555 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 288 (-2 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 3.100 (-25 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.208 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 4.134.981 (+11.177rispetto a ieri), di cui 1. 441.194 risultati negativi.



In Calabria 500 nuovi casi e 6 decessi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 679.431 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 727.064. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 54.989 (+500 rispetto a ieri), quelle negative 624.442. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. 6 le persone decedute che portano il totale da inizio epidemia a 938.



In Sardegna 351 nuovi casi e due decessi

Sono 51.543 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 351 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.125.925 tamponi, per un incremento complessivo di 3.777 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.315 in tutto). Sono invece 366 (+2) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 58 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.642 e i guariti sono complessivamente 32.159 (+131) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 3.



Nelle Marche 277 positivi

Sono 277 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore "sono stati testati 3.491 tamponi: 1.777 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 nello screening con percorso Antigenico) e 1.714 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,6%)".



In Liguria 259 positivi e 5 decessi

Sono 259 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.378 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.706 tamponi antigenici rapidi. I decessi sono 5 mentre gli ospedalizzati crescono di 5 unità.



In Abruzzo 258 nuovi casi e 4 morti

Oggi in Abruzzo sono 258 i nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 94 anni; 64 a L'Aquila, 59 a Chieti, 8 a Pescara, 117 Te, 10 residenti fuori regione o con residenza in accertamento) a seguito di 4.223 tamponi molecolari e 2053 test antigenici effettuati. Quattro i deceduti, 56.951 il totale dei guariti dall'inizio dell'emergenza (+25), 10.100 invece gli attualmente positivi (+229), 506 ricoverati in area medica (-9), 56 ricoverati in terapia intensiva (+2), 9538 in isolamento domiciliare (+236). Lo comunica la Regione Abruzzo.



In Friuli Venezia Giulia 221 nuovi casi e 8 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,07%. Sono inoltre 3.903 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 52 casi (1,33%). Sono 221 dunque complessivamente i nuovi contagiati. I decessi registrati sono 8, a cui se ne aggiungono cinque pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 57, mentre calano quelli in altri reparti che risultano essere 377. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.601. I totalmente guariti sono 84.937, i clinicamente guariti 5.087, mentre le persone in isolamento oggi scendono a 9.064. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 103.123 persone.



In Basilicata 147 contagi

In Basilicata sono 147 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (146 sono residenti), su un totale di 1.357 tamponi molecolari, e zero decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 80. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.558 (+66), di cui 5.375 in isolamento domiciliare. Sono 15.623 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 479 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 183 (+3). In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 13 (-1). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 305.045 tamponi molecolari, di cui 280.269 sono risultati negativi, e sono state testate 179.332 persone.



In Trentino 85 nuovi casi e un decesso

Il bollettino covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento anche oggi riporta un decesso e 85 nuovi contagi. Il programma delle vaccinazioni intanto prosegue e stamane il totale è arrivato a quota 137.473 somministrazioni (compresi 41.206 richiami). Torna a salire il numero dei pazienti covid anche perché ieri è stato dimesso 1 solo paziente a fronte di 12 nuovi ingressi: il totale al momento è di 157 persone ricoverate, di cui 28 in rianimazione. In ospedale è deceduta anche l'unica vittima Covid riportata oggi nel rapporto. 40.359 è, infine il numero attuale dei guariti da inizio pandemia, cifra che include i 130 di oggi.



Alto Adige, 62 nuovi casi e un decesso

Un decesso e 62 nuovi casi in Alto Adige. L'Azienda sanitaria ha analizzato 631 tamponi pcr (51positivi), a questi vanno aggiunti 11 test antigenici positivi su 3.738 eseguiti. E' stabile il numero dei ricoveri, che ora sono 130: 60 nei normali reparti, 54 nelle cliniche private e 16 in terapia intensiva.



In Valle d'Aosta 29 nuovi casi positivi

In Valle d'Aosta 29 nuovi positivi che portano il totale a 10.366 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 952, di cui 57 ricoverati. Tra questi 13 in terapia intensiva e 882 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso registrato nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime fermo a quota 439.