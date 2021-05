Emergenza pandemia in Italia Coronavirus: 4.452 nuovi casi con 262.864 tamponi e 201 morti Tasso di positività giù a 1,7%

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 4.452 nuovi casi con 262.864 tamponi (tasso di positività giù a 1,7%) e 201 morti, per un totale di 124.497 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ieri si sono registrati 3.455 casi con 118.924 tamponi (tasso al 2,9%) e 140 morti.Prosegue la discesa dei ricoveri: oggi le terapie intensive sono 65 in meno (ieri -25) con 86 ingressi giornalieri, e scendono a 1.689, mentre i ricoveri ordinari calano di 485 unità (ieri -110), 11.539 in tutto.Sono 598 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania. Sono il risultato di 13.029 tamponi molecolari effettuati. Dei nuovi casi 400 sono asintomatici, i restanti 198 sintomatici. A darne notizia l'Unità di crisi della Regione che, nel bollettino odierno, segnala anche 30 decessi, 14 quelli avvenuti nelle ultime 48 ore, e 1.910 guarigioni. Nel report sono annotati anche 6.737 tamponi antigenici. Da inizio pandemia i morti in Campania sono stati 6.874, i guariti 328.681. Aggiornata anche la situazione dei posti letto dove si contano 96 degenti in terapia intensiva, i posti letto disponibili sono 656, e 1.118 in area non critica. In questo caso la disponibilità, tra posti covid e offerta privata, è pari a 3.160. Tutti i dati inseriti nel report sono riferibili alle 23:59 di ieri, lunedì 17 maggio.Anche insi registrano 598 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.Oggi in Puglia, su 11.684 test effettuati, sono stati registrati 407 casi positivi, con una incidenza del 3,5% (ieri era del 3,3%). Sono stati anche registrati 21 decessi (stesso numero di morti di ieri). I ricoverati sono 1.159 (64 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test. Sono 36.789 i pugliesi attualmente positivi (838 in meno di ieri), sul totale di 246.901 contagiati dall'inizio della pandemia. Sono 203.808 i pazienti guariti, con un incremento di 1.224 in 24 ore. Complessivamente i pugliesi morti per Covid dall'inizio della pandemia sono 6.304.Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+915) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 348 nuovi casi positivi (-40), i decessi sono 14 (-3), i ricoverati sono 1519 (-44). I guariti 1023, le terapie intensive sono 216 (-19). Continua la frenata, diminuiscono casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 204. Continua la frenata, tra i dati migliori degli ultimi 7 mesi". Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.Ci sono 331 nuovi casi di Covid in più rispetto a ieri in Emilia-Romagna, su un totale di 24.655 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I guariti sono 1.046 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 22.281 (-725 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 21.129 (-659). Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 13.107. Riprende anche il calo dei ricoveri in ospedale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 149 (-7 rispetto a ieri), 1.003 quelli negli altri reparti Covid (-59). Per quanto riguarda i nuovi contagiati, 142 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Tra i nuovi positivi 156 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 214 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,7 anni.Il Veneto registra 306 nuovi contagi al SarsCov2 nelle ultime 24 ore e 12 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Numeri in crescita rispetto al report di lunedì (erano 173 i nuovi positivi) ma su livelli ancora bassi. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.657, quello delle vittime a 11.499. Il dato più significativo riguarda il brusco calo dei soggetti positivi in isolamento domiciliare, 14.481, 1..029 in meno sul giorno precedente. Prosegue la discesa della pressione sugli ospedali. Complessivamente sono 959 (-32) i malati Covid ricoverati, dei quali 845 (-26) in area non critica, e 114 (-6) nelle terapie intensive.Sono 108 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.153 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 765.740 soggetti per un totale di 831.812 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 64.811, quelle negative 700-929. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.120 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 52.203 (+404 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 373 (-9 rispetto a ieri), di questi 26 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri).Sono 56.216 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 61 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.251.222 tamponi, per un incremento complessivo di 2.257 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.438 in tutto). Sono invece 205 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 40 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.749 e i guariti sono complessivamente 40.778 (+301), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 6.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.848 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi. Sono inoltre 3.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi. Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 15 mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.770. I totalmente guariti sono 91.593 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.494. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.563 persone.Nessun decesso per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 36 (12 accertati su 802 tamponi molecolari e 24 su 1.003 test rapidi). Lo comunica il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Scendono a 60 i pazienti covid ricoverati negli ospedali trentini: ieri ci sono stati 8 nuovi ingressi ma anche 10 dimissioni. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate 14 persone. I nuovi guariti sono 113. Questa mattina le vaccinazioni hanno raggiunto quota 245.572, di cui 51.926 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 59.784 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 47.958 dosi e tra i 60-69 anni 51.032 dosi.In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 73295 i casi positivi al Covid 19 registrati. Rispetto a ieri si registrano 33 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2460. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 64421 dimessi/guariti (+493 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 6414 (-463 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1077030 tamponi molecolari (+3861 rispetto a ieri) e 445070 test antigenici (+2024 rispetto a ieri). 199 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 18 (-3 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 6197 (-457 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso a causa del Covid-19 e sono stati rilevati 9 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta su 290 persone sottoposte a tampone. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 469. E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. Il numero di contagiati scende a 387, 55 in meno di ieri. I ricoverati all'ospedale Parini sono attualmente 29 di cui tre in terapia intensiva. I guariti sono 63.