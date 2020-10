I dati del ministero della Salute Coronavirus: 11.705 nuovi casi, 146.541 tamponi e 69 morti In terapia intensiva sono 45 in più, per un totale di 750 pazienti

I numeri aggiornati in Italia e nel mondo



Oggi aumentano ancora i nuovi casi di Covid-19 in Italia: sono aumentati di 11.705 unità, ci sono 69 vittime, aumentano i guariti +2.334. Il numero dei tamponi oggi è 146.541 (-19.296 rispetto a ieri).



Sabato 17 ottobre si erano registrati 47 morti, 10.925 nuovi contagi e 1.255 guariti.



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 7.131, in aumento di 514 casi rispetto a ieri .



In terapia intensiva sono 45 in più, per un totale di 750 pazienti in tutta Italia.



In isolamento domiciliare 118.356, pari a 8.743 in più rispetto a ieri.



Il totale degli attualmente positivi è di 126.237 +9.302 rispetto a ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 251.461 persone, in aumento di 2.334 unità.



I deceduti sono 69 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 36.543.



I casi totali sono 414.241 (+11.705).



I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 146.541 per un totale di 13.540.582.































In Lombardia oggi 2.975 nuovi positivi e 21 morti

Si contano oggi in Lombardia 2.975 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 che provoca la Covid-19, e 21 morti. Più di 1.000 i ricoverati. Sono questi i dati del report sintetico della Regione per oggi, domenica 18 ottobre. Le terapie intensive aumentano di 14 unità, i pazienti sono 110, di cui 84 intubati. Crescono anche i ricoverati, 122 in più in 24 ore. Gli ospedali hanno riaperto i reparti speciali. In provincia di Milano 1.463 i nuovi positivi.



Campania: stop incremento positivi, 1.376 rispetto a 1.410

Stop all'incremento dei contagi in Campania. Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi su 14.256 tamponi (ieri 14.704) si sono registrati 1.376 positivi (1.321 asintomatici, 55 sintomatici) rispetto ai 1.410 precedenti. Ci sono due morti mentre i guariti sono 199. Il totale dei positivi è di 25.819 unità mentre il totale dei tamponi è di 766.187. Il report dei posti letto Covid su base regionale indica in 78 i posti letto di terapia intensiva occupati su complessivi 113. I posti letto di degenza complessivi sono 904, di cui occupati 849.



Nel Lazio 1.198 casi positivi, 23mila tamponi, 6 decessi e 49 guariti

"Su 23 mila tamponi effettuati oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di 197 recuperi di ritardate notifiche nelle ultime 48 ore, in particolare nella Asl di Frosinone), 6 i decessi e 49 i guariti". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.



Balzo contagi in Piemonte, 1.123 i nuovi positivi

Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ha registrato due decessi e 1.123 nuovi contagi, il numero più alto della settimana. Dei nuovi positivi, 687 sono asintomatici, pari al 61%. I tamponi processati sono stati 9.721, in lieve calo rispetto agli 11.066 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 55, 4 in più rispetto a ieri, 780 quelli non in terapia intensiva (+79). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.998. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte, i decessi sono stati 4.198 e 43.990 i contagi, mentre i pazienti guariti sono 29.308.