I dati del ministero della Salute Coronavirus: 8.864 nuovi casi con 146.728 tamponi e 316 vittime Il tasso di positività al 6%

La situazione in Italia e nel mondo

La situazione della pandemia in Italia con i dati del Ministero della Salute. Oggi si registrano 8.864 nuovi casi con 146.728 tamponi (il tasso di positività al 6%) e 316 vittime. Ieri 12.694 casi con 230.116 tamponi (tasso al 5,51%) e 251 vittime.



Gli attualmente positivi sono 493.489, in calo di 11.122. Tra dimessi e guariti si contano 3.268.262 persone con un incremento di 19.669. Il bilancio è di 117.243 vittime in Italia. Il totale dei casi è 3.878.994 da inizio pandemia.



1.334 nuovi casi in Campania

La provincia di Napoli fa contare poco meno del 70% dei contagi registrati ieri nell'intera Campania. Su 1.334 nuovi positivi, 924 (il 69,26%) sono residenti in provincia di Napoli, dove sono stati analizzati 5.712 tamponi. Il dato relativo a Napoli città è di 267 nuovi casi su 1.618 tamponi molecolari analizzati. Nel resto della Campania si contano 174 contagi su 1.840 tamponi in provincia di Salerno, 163 casi su 1.158 tamponi in provincia di Caserta, 45 casi su 182 tamponi in provincia di Benevento e 27 casi su 219 tamponi in provincia di Avellino. Un nuovo caso registrato in Campania è attribuito a un residente fuori regione.



In Sicilia i nuovi contagi sono 1.123 e in Lombardia 1.040.



Lazio, 950 positivi e 38 morti

"Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-3.787) e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 950 casi positivi (-177), 38 i decessi (+13) e +1.244 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Scendiamo sotto i mille casi dopo circa due mesi" sottolinea l'assessore.



Emilia Romagna: 877 positivi in più, 32 i decessi

Sono 877 per persone risultate positive al Covid-19 in Emilia-Romagna dove nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 11.045 tamponi. Mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 296 (1 in meno rispetto a ieri) e 2.256 quelli negli altri reparti Covid (30 in più), si contano in un giorno altri 32 decessi. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle 14 sono state somministrate complessivamente 1.312.908 dosi; 393.918 sul totale sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



In Piemonte 33 decessi e 687 nuovi positivi

Sono 33 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale è ora di 10.960 deceduti risultati positivi al virus. 687 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 41 dopo test antigenico), pari al 6,1% di 11.253 tamponi eseguiti, di cui 4.966 antigenici. Dei 687 nuovi casi, gli asintomatici sono 326 (47,5%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 338.503. I ricoverati in terapia intensiva sono 283 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3045 (-55 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.256. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.146.144 (+11.253 rispetto a ieri), di cui 1.442.245 risultati negativi.



Veneto, 497 contagi e 7 vittime nelle ultime 24 ore

Il Veneto registra 497 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 7 decessi. Si tratta di un aggiornamento che, come sempre al lunedì, risente della minore attività di contact tracing nel fine settimana. I tamponi sono stati infatti 10.786 (rispetto alla media di 35-40.000 giornalieri) con un tasso di positivi del 4,61%. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 401.947, quello delle vittime a 11.111. Scende ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid sono in totale 1.759 (-7), dei quali 1.495 ricoverati nei reparti non critici (-8), e 264 nelle terapie intensive (+1). I soggetti attualmente in isolamento domiciliare sono 26.522 (+78).



In Liguria 202 nuovi casi e 7 decessi

Sono 202 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.845 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.365 tamponi antigenici rapidi. Lo comunica il bollettino della Regione Liguria. I decessi sono stati 7.

Sardegna, 199 casi e 3 decessi

In discesa la curva dei contagi in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 199 nuovi casi contro i 351 di ieri. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza Covid sono 51.742 i contagi accertati nell'Isola. Nelle ultime 24 ore si registrano anche tre nuovi decessi (1.318 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.145.841 tamponi, con un incremento di 19.916 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende all'1%. Sul fronte ospedali, sono 367 (+1) le persone ricoverate in reparti non intensivi, 61 (+3) quelli in terapia intensiva. I sardi in isolamento domiciliare sono 17.579, i guariti complessivamente 32.413 (+254), 4 quelli dichiarati guariti clinicamente.



Abruzzo 97 nuovi casi rispetto a ieri, 6 i decessi

Sono complessivamente 69480 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 97 nuovi casi. Sono 57385 dimessi/guariti (+434 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 9758 (-342 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 971328 tamponi molecolari (+5908 rispetto a ieri) e 384359 test antigenici (+910 rispetto a ieri). 514 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 52 (-4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9192 (-346 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



In Friuli Venezia Giulia 52 casi e 10 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 2.102 test sono state riscontrate 52 positività al Covid 19, pari al 2,47%. Nel dettaglio, 32 sono state rilevate da 1.523 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,1%; 20 da 579 test rapidi antigenici (3,45%). I decessi registrati sono 10. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 52 (-5), così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 371 (-6). I decessi complessivamente ammontano a 3.611. I totalmente guariti sono 85.077, i clinicamente guariti 5.092, mentre le persone in isolamento oggi sono 8.972. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 103.175 persone.



In Trentino 13 nuovi casi

Nessun decesso, 5 nuovi casi positivi al molecolare e 8 all'antigenico. Sono i dati che presenta oggi l'Azienda provinciale di Trento per i servizi sanitari nel suo bollettino quotidiano. 201 i tamponi molecolari analizzati (tutti all'ospedale Santa Chiara) che hanno tra l'altro confermato anche 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli antigenici notificati all'Azienda sanitaria sono invece 435. I nuovi ricoveri in ospedale sono stati 7, mentre le dimissioni si sono fermate a 3: il numero totale di pazienti Covid sale pertanto a 161, e 28 persone si trovano ancora in rianimazione. Uno sguardo infine ai guariti: il bollettino ne riporta altri 38 che portano il totale a quota 40.397.



In Molise 53 comuni 'covid free'

Sono 53 i comuni molisani covid free. Un dato sostanzialmente stabile rispetto ad una settimana fa. Come ogni lunedì l'Azienda sanitaria regionale ha diffuso il report degli attualmente positivi comune per comune e sono 83 su 136 i centri della regione dove ci sono ancora contagi. Solo Campobasso resta al di sopra dei 100 casi (133) considerato anche che nel capoluogo negli ultimi sette giorni ci sono stati una sessantina di nuovi contagi. Sopra quota 50 ci sono invece solo Isernia (61) e Bojano (56). A Termoli, uno dei centri molisani più colpiti dalla seconda ondata della pandemia, i casi attuali sono 42.