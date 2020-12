La pandemia Coronavirus: 16.308 positivi e 553 vittime nelle ultime 24 ore in Italia

Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 17.992 di ieri. Scendono anche i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 553 mentre ieri erano 674. Sono stati effettuati 176.185 tamponi a fronte dei 179.800 del giorno precedente.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 25.364, rispetto a ieri -405. In terapia intensiva sono 2.784 (-35). In isolamento domiciliare 592.018, 7.192 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 620.166, rispetto a ieri in diminuzione di 7.632 unità. Tra dimessi e guariti si contano 1.249.470 persone, in aumento di 23.384 unità. I deceduti sono 553 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 68.447. I casi totali sono 1.938.083 (+16.308). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 176.185 per un totale di 24.991.705."In Veneto sono stati eseguiti 3,1 milioni di test molecolari, 1,5 mln di rapidi. I test molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono 18.924, i rapidi 39.877 per un totale di 58.801 tamponi nelle ultime 24 ore. Su questi tamponi i positivi a coronavirus nelle ultime 24 ore sono 3.834 pari al 6,52%"- Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel corso del punto stampa sul coronavirus. "I positivi totali sono 213.054 da inizio della pandemia - ha affermato - gli attuali sono 97.816. I ricoverati sono 3.213, 369 in terapia intensiva (+4), 2.844 in area non critica (-89), 5.382 +114 i decessi, i dimessi sono 9.415 (+170)".Sono 1.944 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.044 tamponi effettuati, su un totale di 4.607.391 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione e' di 67.653 e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 105 decessi che portano il numero delle vittime complessive a 24.330. I casi totali da inizio pandemia, invece, salgono a 457.423. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.495, 592 in terapia intensiva, mentre sono 62.566 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 365.440. Dei nuovi casi 700 sono stati registrati a Milano e provincia, 248 a Brescia, 112 a Bergamo, 73 a Cremona, 145 a Monza e Brianza, 121 a Pavia, 80 a Varese, 129 a Como, 144 a Mantova, 27 a Lodi, 56 a Sondrio, 46 a Lecco.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 153.844 casi di positività, 1.641 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.851 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'11,8%. Purtroppo, si registrano 73 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 7.023. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.851 tamponi, per un totale di 2.412.286. A questi si aggiungono anche 514 test sierologici e 3.625 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.944 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 85.872. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.949 (-1.376 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 57.924 (-1.430), oltre il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206 (-1 rispetto a ieri), 2.819 quelli negli altri reparti Covid (+55)."Oggi su 15 mila tamponi nel Lazio (-932) si registrano 1.410 casi positivi (-18), 41 i decessi (-33) e +1.939 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive - prosegue D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9%. I casi a Roma città tornano sotto i 700 (631). Mantenere il massimo rigore ed evitare gli assembramenti durante lo shopping”.Sono 1.382 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia. A renderlo noto la Regione. I tamponi effettuati sono stati 10.848. Dei positivi 566 sono stati registrati in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 241 nel Foggiano, 55 in provincia di Lecce, 309 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione e 3 casi di residenza non nota. Nelle ultime 24 ore si contano 26 decessi: 18 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Il numero degli attualmente positivi tocca quota 53.389.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 974 nuovi contagi su 12.921 tamponi (pari al 7.54%), di cui 1.825 antigenici rapidi. In riduzione i decessi (8 casi più 1 pregresso, 23 in meno rispetto a ieri) e in miglioramento anche le terapie intensive (55 totali, -4) e i ricoveri in altri reparti (594, -7). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 44.533. I casi attuali di infezione risultano essere 14.127.Sono 949 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 15.739 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 6,02%. Dei 949 nuovi positivi, 64 risultano essere sintomatici e 885 asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 179.677, mentre sono 1.893.908 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 32 nuovi decessi: in una nota si specifica che si tratta di 7 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 25 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 2.560. Sono 1.424 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 92.927. In Campania sono 122 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.598 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale in Campania e 3.160 i posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata.Sono 878 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, lo stesso numero di pazienti che risultano guariti; 7.237 i tamponi eseguiti e 22 i decessi, che portano il totale a 2.131. Con i nuovi casi sono 33.843 gli attuali positivi. Di questi sono ricoverati 1.245 pazienti, 28 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1.071 dei quali in regime ordinario 20 in meno rispetto a ieri; 174 in terapia intensiva 8 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 32.598. Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra 278 nuovi casi, Palermo 180, Messina 190, Ragusa 61, Trapani 50, Siracusa 55, Agrigento 14, Caltanissetta 16, Enna 34.Sono 28.075 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 380 nuovi casi. Si registrano anche 9 decessi (653 in tutto), quattro uomini e cinque donne tra 74 e 97 anni. In totale sono stati eseguiti 444.991 tamponi con un incremento di 4.068 test. Sono invece 533 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quattordici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 52 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.091. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 11.504 (+287) pazienti guariti, più altri 242 guariti clinicamente.Sono 369 i nuovi casi positivi registrati nelle Marche su 5.082 tamponi effettuati. I ricoverati in terapia intensiva sono 65.Sono 219 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su oltre 5.000 tamponi (5.158), con un tasso di positività al 4,24% che continua quindi a scendere, dopo il 4,9 di ieri e il 5,3 del giorno precedente. Secondo i dati ufficiali della Regione, aggiornati a oggi, i guariti nell'ultimo giorno sono stati 193 (22.604 in tutto) e sei i decessi (559 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 3.965. I ricoverati sono 302, sei meno di ieri, dei quali 41 sono in terapia intensiva (ieri erano 43). I casi complessivamente registrati in Umbria sono 27.128. i tamponi eseguiti fino ad ora sono 475.045.Sono 156 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.989 tamponi: è risultato positivo il 3,91% dei campioni. Per vedere percentuali tanto basse bisogna tornare indietro all'inizio di ottobre. Nove i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.120. Nonostante i dati in calo, dopo giorni in rapida riduzione si registra un lieve aumento dei ricoveri, che passano dai 601 di ieri ai 608 di oggi (+7). Dei nove decessi, due sono avvenuti nei giorni scorsi, ma sono stati comunicati solo oggi dalla Asl competente. Gli attualmente positivi al virus sono 235 in meno e scendono a quota 12.940: 565 pazienti (+6) sono ricoverati in ospedale int erapia non intensiva e 43 (+1) sono in terapia intensiva. Gli altri 12.332 (-242) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 380 in più, per un totale di 19.195 persone.Sono 23 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, 358 i tamponi effettuati. Sono 28 i guariti e 1 solo decesso. Attualmente sono 494 i positivi di cui 76 ricoverati (38 all'ospedale Parioni, 32 all'Isav, 6 all'ospedale da campo); 4 in terapia intensiva; 414 in isolamento domiciliare.