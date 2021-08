Emergenza Covid Coronavirus, 3.190 casi con 83.223 tamponi e 23 decessi Tasso di positività al 3,8%. 19 in più in terapia intensiva, 249 in totale

Condividi

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 3.190 casi con 83.223 tamponi e 23 decessi, il tasso di positività al 3,8%. 19 pazienti in più in terapia intensiva, 249 in totale. In aumento di120 unità i ricoverati con sintomi, in totale 2.070.Ieri si erano registrati 5.321 casi con oltre 167mila tamponi e 5 morti (tasso di positività al 3,2%).In560 nuovi casi e 2 decessi. Sono 460 i positivi a coronavirus nelle ultime 24 ore in. Inaltri 452 positivi e sei morti. Sono 326 i nuovi positivi al coronavirus registrati in. Nel292 casi e 2 decessi. In194 casi e 4 decessi. Sono 178 i nuovi casi ine due i morti. In138 nuovi casi. In67 nuovi casi e un decesso. Registrati 66 casi in. Nelle65 positivi in 24 ore. In40 nuovi casi e 2 decessi. In25 positivi e un decesso. Insono stati rilevati 22 nuovi contagi. In12 nuovi casi. In7 positivi. In2 nuovi casi.