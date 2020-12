I dati del covid Coronavirus: 20.709 nuovi casi, 684 morti, 207.143 tamponi. I guariti sono 38.740 I guariti e dimessi dal Covid in Italia superano quota 800 mila. Con l'incremento di 38.740 nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 823.335, secondo i dati del ministero della Salute.

I dati di oggi sul coronavirus in Italia aggiornati dal ministero della salute: si sono registrati nelle ultime 24 ore 20.709 nuovi casi, 684 morti, 207.143 tamponi. I guariti sono 38.740. Ieri si erano registrati 19.350 positivi, 785 morti e 180mila tamponi.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 32.454, in diminuzione di 357 casi rispetto a ieri .In terapia intensiva sono 3.616 (-47).In isolamento domiciliare 725.160, 18.311 in meno rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 761.230 pari ad un decremento di 18.715 unità rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 823.335 persone, in aumento di 38.740 unità.I deceduti sono 684 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 57.045.I casi totali sono 1.641.610 (+20.709).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 207.143 per un totale di 22.334.342.3.425 nuovi casi in, la regione più colpita.Sono 1.842 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania nelle ultime 24 ore dall'analisi di 19.759 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati scende sotto il 10% ed è pari al 9,3%. Dei 1.842 nuovi positivi, 185 sono sintomatici e 1.657 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 158.274, mentre sono 1.615.159 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 43 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dall'Unità di crisi della Regione Campania, la quale specifica che 22 sono decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sono 2.183 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 54.015.Oggi nel Lazio "su oltre 24 mila tamponi (-2.095) si registrano 1.791 casi positivi (+122), 45 decessi (-24) e 780 guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 7%. Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 126.110 casi di positività, 1.569 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.676 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi dell'8%, in calo rispetto all'8,7% di ieri.Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.568 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nella regioni, pari all'8,8% dei 17.897 tamponi eseguiti. I ricoverati in terapia intensiva sono 382 (+5 rispetto a ieri); i ricoverati non in terapia intensiva sono 4596 (- 56 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 65.909. Si registrano anche 57 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 verificatisi oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 812 nuovi contagi (il 10,38 per cento dei 7.820 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.198, di cui: 7.542 a Trieste, 14.203 a Udine, 6.120 a Pordenone e 3.947 a Gorizia, alle quali si aggiungono 386 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 889, con la seguente suddivisione territoriale: 311 a Trieste, 345 a Udine, 187 a Pordenone e 46 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e le persone in isolamento 13.983.Cinque decessi, che portano il totale complessivo a 322, e 1206 casi positivi attuali, -59 rispetto a ieri, di cui 122 ancora ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva, e 1071 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta, contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia, i casi positivi totali sono 6577, + 42, i guariti 5049, + 96, i tamponi fino ad oggi effettuati 61.373, + 460.In Toscana sono 104.875 i casi di positività al Coronavirus, 776 in più rispetto a ieri (421 identificati in corso di tracciamento e 355 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 776 casi odierni è di 48 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l'11% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 5,6% e raggiungono quota 64.632 (61,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.591.558, 13.549 in più rispetto a ieri, di cui il 5,7% positivo. Sono invece 4.461 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.911 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 37.525, -6,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.785 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 271 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 45 nuovi decessi: 25 uomini e 20 donne con un'età media di 81,6 anni.Sono 22.340 i casi di positivita' al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale si registrano 445 nuovi casi, 241 rilevati attraverso attivita' di screening e 204 da sospetto diagnostico. Si registrano 4 decessi (453 in tutto). Le vittime: due uomini e una donna residenti nella Citta' Metroplitana di Cagliari, rispettivamente di 79, 70 e 87 anni, e una donna di 94 residente nella provincia del Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 379.431 tamponi con un incremento di 3.297 test.