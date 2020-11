L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 233 decessi, 22.253 nuovi contagiati con 135.731 tamponi

Oggi si registrano 233 decessi, 22.253 nuovi contagiati con 135.731 tamponi. 3.637 i guariti. Ieri si erano registrati 208 deceduti, 29.907 casi con 183.457 tamponi.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 19.840, in aumento di 938 casi rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 2.022 pazienti (+83). In isolamento domiciliare 374.650, pari a 17.362 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 396.512, dato che segna un incremento di 18.383 casi rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 296.017 persone, in aumento di 3.637 unità.I deceduti sono 233 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 39.059 vittime del Covid-19. I casi totali sono 731.588 (+22.253). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 135.731 per un totale di 16.103.649.Insi contano 5.278 nuovi contagi, 2.861 ine 2.003 inIn Toscana sono 48.651 i casi di positività al coronavirus, 2.009 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.118.732, 12.017 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 31.735, +5,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.399 (120 in più rispetto a ieri), di cui 182 in terapia intensiva (9 in più). Si registrano 24 nuovi decessi: 16 uomini e 8 donne con un'età media di 82,9 anni.L’assessore regionale D'Amato ha comunicato che neloggi si sono registrati 1.859 casi e 23 decessiDall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 59.249 casi di positività, 1.652 in più rispetto a ieri. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 16%. n Emilia-Romagna si registrano 17 nuovi decessi. I tamponi effettuati sono stati 10.299, per un totale di 1.612.029. A questi si aggiungono anche 3.093 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 26.492 (1.575 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 24.972 (+1.454 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 138 (+6 rispetto a ieri), 1.382 quelli in altri reparti Covid (+115).Il Veneto registra 1.544 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, per un numero complessivo di 60.797 positivi dall'inizio dell'epidemia. Un dato che sembrerebbe mostrare una discesa della curva, peraltro consueta nei report del lunedì, che risentono del minor numero di tamponi processati nei giorni festivi. Vi sono anche 9 vittime, che portano il conteggio a 2.227 morti in regione dell'inizio dell'epidemia. I soggetti in isolamento domiciliare scendono a 15.743 (-1.525), dei quali 7.807 positivi Netto balzo in avanti invece dei ricoveri: sono 981 i pazienti in area non critica (+108), e 141 quelli nelle terapie intensive (+9).Oggi in Puglia 4.060 test con 626 positivi e 9 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 567.098 test. 6.619 sono i pazienti guariti. 12.569 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928.Prosegue il trend in ascesa del numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono saliti da 369 a 384 (+15). In particolare ci sono otto degenti in più in terapia intensiva (da 42 a 50), due in più in Semintensiva (da 96 a 98) e cinque in più in reparti non intensivi (da 231 a 236). Il Servizio Sanità della Regione comunica che nell'ultima giornata il numero di positivi isolati in casa è schizzato da 6.354 a 6.658 (+304); cala quello degli isolati per contatto con contagiati (da 11.359 a 10.939; 1.328 con sintomi, 443 operatori sanitari). La somma tra ricoverati e isolamenti ha superato 7mila (7.042). Mentre gli ospiti di Rsa diminuiscono da 105 a 99.In Sardegna si registrano 324 nuovi casi e il decesso di un uomo di 58 anni residente nella provincia di Oristano. Le vittime salgono a 235, mentre i contagi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza sono 10.154. In totale sono stati eseguiti 273.941 tamponi con un incremento di 3.367 test. Sono invece 339 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 43. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.271. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.200 (+48) pazienti guariti, più altri 66 guariti clinicamente.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 218 nuovi contagi (2.557 tamponi eseguiti) e 5 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.462. I casi attuali di infezione sono 5.618. Sono 37 i pazienti in cura in terapia intensiva e 179 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 403. I totalmente guariti sono 5.441, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 5.337.