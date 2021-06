Emergenza Covid Coronavirus: 881 nuovi casi con 150.522 tamponi e 17 morti Indice di positività a 0,6%. 17 vittime in 24 ore in Italia: ai minimi da ottobre 2020

Condividi

I dati di oggi del ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 881 nuovi casi con 150.522 tamponi e 17 morti. Indice di positività a 0,6%. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.197 con 249.988 tamponi e 28 morti. L'indice a 0,5%.Gli attualmente positivi sono 87.710, in calo di 1.440 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 4.037.996, in aumento di 2.304. Il bilancio delle vittime sale a 127.270, mentre i casi totali da inizio pandemia sono 4.252.976.Sono 389 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 5 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 12 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.444, in calo di 60 unità rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore si registrano 145 nuovi casi ine due morti, 135 casi in. Insi sono registrati 82 casi e 3 decessi, in73 nuovi casi e 1 decesso, nelzero decessi e 68 casi, dato più basso da agosto. In55 nuovi contagi e 5 decessi, in54 contagi.La data sullo stop alla mascherina all'aperto sarà calcolata anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose. E' quanto si apprende in merito alla data che sarà fissata per eliminare l'obbligo della mascherina all'aperto, sul quale è previsto un parere del Cts la prossima settimana. L'ipotesi principale è di introdurre la fine dell'obbligo a inizio luglio, probabilmente lunedì 5. Togliendo la mascherina, bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e va comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento. Restano però timori sulla diffusione della variante Delta, in particolare per i vaccinati solo con prima dose, che non sarebbero abbastanza protetti da evitare il contagio.