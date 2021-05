Emergenza pandemia in Italia Coronavirus: 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi e 164 morti Il tasso di positività sale a 2,3%. -99 terapie intensive, -635 ricoveri. Attualmente positivi sotto 300 mila

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Torna a salire la curva epidemica in Italia, oggi si registrano 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi e 164 morti. Il tasso di positività sale a 2,3%. Ieri si sono registrati 5.506 casi con 287.256 tamponi e 149 morti (tasso all'1,9%).Gli attualmente positivi sono 299.486, in calo di 7.244 casi. I guariti e dimessi 3.753.965, si riscontra un incremento di 12.816 unità. Il totale delle vittime sale a 124.810. Il totale dei casi a 4.178.261.Sono 1.544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 99 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 69 (ieri 70). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 10.383 persone, 635 meno di ieri.Insi registrano 1.003 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.Sono 649 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Campania a fronte dei 12.627 tamponi molecolari effettuati. Delle nuove positività 433 sono quelle asintomatiche, 216 le sintomatiche. A darne notizia l'Unità di crisi della Regione Campania che nel bollettino ordinario riporta anche la somministrazione di 4.942 tamponi antigenici, 40 decessi, 14 nelle ultime 48 ore, e 1.574 guarigioni. Da inizio pandemia, in Regione si contano 6.933 deceduti e 331.774 guariti. Sul fronte posti letto, in regione, si contano 93 degenti in terapia intensiva, la disponibilità è di 656, e 1.061 in area non critica. In questo caso la disponibilità è pari a 3.160.Sono 559 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 22.045 test di cui 12.148 tamponi molecolari e 9.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,54% (6,9% sulle prime diagnosi). E' quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il numero dei nuovi casi è maggiore rispetto a ieri (erano 341) a fronte di un numero di test di poco superiore (erano 21.555) e quindi il tasso dei positivi sale (era 1,58%). In Toscana attualmente sono stati somministrati 1.775.266 vaccini."Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-4.348) e oltre 13.000 antigenici per un totale di quasi 25.000 test, si registrano 558 nuovi casi positivi (+92). Dieci i decessi (-6), 1.035 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.394 (-60). Le terapie intensive sono 210 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4.9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 306. Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, i ricoverati e le terapie intensive. Rt in calo a circa 0.8". Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.Continua il calo di contagi e ricoveri Covid in Emilia-Romagna: i nuovi positivi di oggi, su circa 21.700 tamponi, sono 464, età media 36 anni. In terapia intensiva ci sono 137 pazienti (8 in meno rispetto a ieri) e nei reparti Covid 887 persone (50 in meno). Altre sei le vittime, età media 85 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 21.707 (-304 rispetto a ieri), il 95% in isolamento a casa. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 16 risultano somministrate complessivamente 2.282.899 dosi. I cittadini che hanno completato l'immunizzazione sono 767.772.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 426 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 43 dopo test antigenico), pari al 2.3% di 18.522 tamponi eseguiti, di cui 9.858 antigenici. Dei 426 nuovi casi, gli asintomatici sono 168 (39,4%). Sono 10 i decessi di persone positive per un totale di 11.559. Il totale dei casi positivi diventa quindi 361.423. I ricoverati in terapia intensiva sono 121 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.001 (- 74 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7915. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.761.572 (+ 18.552 rispetto a ieri), di cui 1.593.841 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 340.827 (+799 rispetto a ieri).Su 8.679 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati in Puglia 386 casi positivi con un tasso di positività del 4,45%. Sono stati registrati 30 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.415.076 test. 207.173 sono i pazienti guariti, 34.205 sono i casi attualmente positivi.Il calo della curva del Covid prosegue in modo costante in Veneto. Oggi, per la prima volta dopo molti mesi, il numero dei ricoverati in terapia intensiva è sceso sotto le 100 unità. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 293, e 8 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.283, quello delle vittime a 11.507. Scende in maniera netta il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali: 903 (-38), dei quali 804 (-24) nelle aree non critiche, e 99 (-14) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 12.646. L'incidenza dei nuovi positivi rispetto ai 32.273 tamponi processati nella giornata di ieri è dello 0,90%. "Non bisogna abbassare la guardia - ha detto l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin - ma il virus sta circolando in modo molto limitato".Sono 214 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nell'ultima giornata. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati "3.834 tamponi: 2.165 nel percorso nuove diagnosi (di cui 457 nello screening con percorso Antigenico) e 1669 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 9,9%)". Nel Percorso Screening Antigenico effettuati "457 test e riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%". Tra i 214 contagiati ci sono 37 persone con sintomi.Sono complessivamente 73.427 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 62 nuovi casi. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.3 per cento.Sono 52 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Di questo 34 sono da test molecolare, 18 da test antigenici. Sono 54 i guariti e un decesso. Al momento sono 2.018 le persone positive al covid in isolamento domiciliare.Nessun decesso in Sardegna per Coronavirus e 47 nuovi casi di positività: lo certifica l'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. I test in più eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 4.534. I pazienti attualmente ricoverati sono 194 (-1), 37 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.438 e i guariti in più 154. 56.332 i casi positivi complessivamente accertati.Mostra una conferma del miglioramento della situazione in atto il bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, non solo per l'assenza di decessi, ma anche per il numero contenuto di nuovi contagi (43) e per l'ulteriore riduzione del numero dei pazienti ricoverati in ospedale (una cinquantina al momento). Intanto le vaccinazioni procedono a ritmo costante, con oltre 255.000 somministrazioni effettuate finora. Nel dettaglio, oggi vengono riportati 15 nuovi casi positivi al molecolare e 28 all'antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 51, di cui 14 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state il triplo. Intanto, con i 24 di oggi, i guariti da inizio pandemia diventano 43.036. Infine i dati sui tamponi aggiornati a stamani: 255.335 somministrazioni in tutto, compresi 54.124 richiami e comprese le somministrazioni per le categorie over ottanta (60.903 dosi), 70-79 anni (48.696 dosi) e 60-69 anni (52.150 dosi).Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.543 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 1,02%. Sono inoltre 1.720 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,29%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 11 così come calano a 60 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.775. I totalmente guariti sono 91.850, i guariti clinici 5.635 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.329. Dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.660 persone.